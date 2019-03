13 cambios en pensiones con el Plan de Desarrollo

En esta línea, para Llano, las modificaciones están lejos de lograr los cambios que necesita el sistema y son aspectos puntuales que pueden mejorar. Incluso Forero estima que es muy negativo que en el documento no se establezca una hoja de ruta de cambio estructural.

Incluso, hay un aspecto que destacó David Forero, investigador de Fedesarrollo, que va en la línea de fortalecer los Beps, no solo con en artículo 117 , sino 113 en el que se establece un “piso mínimo de seguridad social”, es decir, establecer “un campo normativo para las personas que son informales o ganan menos del salario mínimo”.

La semana pasada, los colombianos se escandalizaron con un articulito que está en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que indica que si una persona llega al tiempo de jubilación y no cumple con las semanas, tiene diez días para retirar el dinero so pena de que pase automáticamente a los Beneficios Económicos Periódicos (Beps).

Uno de los aspectos clave es que ahora el Gobierno podrá cubrir el riesgo para aseguradoras y fondos privados por cuenta de la diferencia de la inflación y el aumento del salario mínimo, que impacta la gestión de los fondos, y así como de los riesgos que surgen por las decisiones judiciales, y que modifica la mesada pensional (Art.119).

En otras palabras, dijo López “esto representa un costo fiscal alto”, porque el salario mínimo crece por una negociación lo que hace “difícil garantizar las mesadas, con el dinero que se acumuló”, acorde a los cálculos del sistema.

Pero esto, afirmó el directivo de Corficolombiana, impide el desarrollo de un mercado de rentas vitalicias, que me permita hacer esa gestión de activos (...) para saber qué se necesita comprar en materia de seguros para garantizar la mesada”.

Por otra parte está el artículo 57 busca “establecer normas para la gestión (...) de los fondos de pensiones voluntarias”, entre ellos los límites y prohibiciones, así como relativas a la intervención y disolución, régimen de inversión y de gobierno corporativo, o el 58 que señala que no podrá reconocerse simultáneamente a ningún afiliado, pensión de invalidez y de vejez “aún si la pensión de invalidez es de origen laboral”.

De acuerdo con Colpensiones, esos casos existen pero son excepcionales, por orden de la Corte Constitucional o cuando “la de invalidez la reconoció una ARL”. Hoy no hay cifras de las concurrencias.

Y hay otros dos que preocupan: los artículos 140 y 118. El primero, busca aumentar la base de cotización de independientes con regímenes distintos a prestación de servicios de 40 % a 55 %, desde un salario mínimo; lo que tiene sentido desde el recaudo, aunque se afecta a poblaciones vulnerables y da un empujón mayor a la informalidad, dijo Forero.

Además, hay unos cambios que también se tocan las incapacidades de 540 días para que no se den pagos eternos. En el artículo 118 se contempla que la Adres las reconocerá hasta un máximo de 630 días, sí: no se tiene concepto favorable de rehabilitación, y si no se califica la “pérdida de capacidad laboral” antes del día 500 ante la EPS, la empresa del afiliado responderá por el resto.

Si se establece una pérdida de capacidad de 50 % el trabajador tendrá derecho a la reubicación en la empresa original o a través de una bolsa de empleo estatal; o si tiene un concepto favorable de rehabilitación, se dará aviso a la EPS y el subsidio de incapacidad será hasta el día 540, y a partir del día siguiente se podrá prorrogar el pago de incapacidades hasta 90 días, si no se ha recuperado o cuando se hayan presentado situaciones que prorroguen el proceso.

En el 141 si bien no se estima un impacto directo, el sector está pendiente de posibles cambios, dado que toca parafiscales del régimen especial, en el que se indica que solo los empleados que devengen menos de 10 salarios mínimos están exentos de este tipo de responsabilidades.

Y, finalmente, el 181 “le da patente de corso al ejecutivo para modificar la estructura del Estado”, concluyó Forero .