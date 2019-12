Mientras usted dormía, la Cámara aprobó la reforma tributaria

En la madrugada de este viernes 20 de diciembre, con 98 votos a favor y 45 en contra, la Cámara de Representantes aprobó la totalidad de la Ley de Crecimiento Económico o reforma tributaria.

Aunque fueron necesarias unas cinco horas de discusión para aprobar los 17 artículos que quedaron pendientes por votar en la última plenaria, al final la reforma se aprobó tal como venía del Senado, lo que evitó el trámite de una conciliación, que hubiera retrasado posiblemente hasta el lunes su aprobación.

Podría leer: Senado aprueba reforma tributaria en segundo debate

Uno a uno se fueron aprobando los artículos, algunos después de un intenso debate, pues en algunos momentos las críticas de los representantes de la oposición fueron respondidas a gritos por los miembros de la bancada de Gobierno.

Fue aprobado el artículo 134, que establece que el Distrito Capital compartirá con Cundinamarca el 20 % del recaudo del impuesto correspondiente al consumo de tabaco y cigarrillos importados.

En cuanto al artículo 133, que establece una reducción al aporte de salud para pensionados que reciben un salario mínimo, se aprobó con la modificación de que a quienes reciban dos salarios mínimos se les reducirá el aporte de 12 % a 10 % en 2020; por su parte, a quienes reciban un salario mínimo se les reducirá el aporte de 12 % a 8 % en 2020 y a 4 % en 2022.

Asimismo, se aprobó la creación del fondo FONSE, que otorgará a Electricaribe 2 billones anuales a partir del próximo año. A este artículo, el 142, se le retiró la palabra “privadas” para evitar que si la subasta por Electricaribe es ganada por un privado, el dinero no se transfiera en préstamo.

Se aprobó también el artículo 128, que consiste en la creación de una comisión que estudie si los estímulos tributarios vigentes en el estatuto son funcionales o no.

El artículo 86, uno de los más controvertidos a lo largo de las jornadas de debate, también fue aprobado. Este punto establece una reducción del impuesto de renta de las empresas del 33 % al 30 % para 2022. El artículo también favorece a hoteles nuevos en municipios pequeños.

Sobre las 3 de la madrugada, la representante Katherine Miranda anunció el retiro de la bancada de oposición, luego de que el presidente de la Cámara decidió conceder la palabra solo a un representante por partido. “Ante la falta de garantías para la oposición, hemos decidido retirarnos del recinto”, dijo.

Sin embargo, luego de unos minutos, varios de los miembros de la bancada cambiaron de opinión y decidieron quedarse hasta el final.

“Nadie de la bancada de oposición le va a dar el gustico de irse a usted (dirigiéndose al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla). Yo no le voy a dar ese gusto a una persona que más de un año después no le ha explicado al país su presencia en los Panamá Papers y si está o no evadiendo impuestos”, afirmó el representante Inti Asprilla.

Al final, el ministro de Hacienda agradeció al Congreso por la aprobación del proyecto y aseguró que esta reforma continuará contribuyendo a aumentar los recaudos del Estado el próximo año.

Le puede interesar: Los últimos escalones para aprobar la tributaria