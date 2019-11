Colombia: ¿oasis en la tormenta económica?

Óscar Eduardo Medina , profesor de la Universidad Eafit, ejemplifica lo que considera una dinámica llamativa: “los países desarrollados y los mercados de capitales están llenos de liquidez sin saber para dónde tirar ese dinero”, señala. “Alguien puede pedir que le depositen 100 dólares, y ya en cinco años no devuelve esos 100 dólares, sino 97,5 dólares”, ejemplifica sobre el efecto de los recortes de la Fed.

El asunto resulta relevante puesto que la Fed no tomaba estas medidas desde 2008, y este año ya completa tres recortes de tasas, desde el pasado 31 de julio.

Y es que, para los expertos no hay duda de dos cosas: la decisión sobre los tipos de interés atraerá mayor inversión sobre los países emergentes, como Colombia, y además es una medida para mantener dormido el fantasma de una próxima recesión.

“El recorte de la tasa de interés de la Fed tiene un efecto de mayor liquidez en la economía de ese país y en el mundo; de alguna forma se le está haciendo el quite a una recesión y esto favorece a todo el mundo”, asegura Julián Cárdenas , economista de AFP Protección.

Medina añade la razón exacta de por qué la coyuntura mundial hace a Colombia llamativa: “Países como el nuestro se vuelven muy atractivos, porque tenemos una de las tasas de interés más altas de la región (...) eso nos convierte en receptores de liquidez para inversión en renta fija (bajo riesgo, pj. bonos), lo que puede incrementar la llegada de capital extranjero, dinero necesario para equilibrar la balanza de pagos”.

Y es que otra de las cosas que pasó en la semana en materia económica, hablando a nivel local, es que el Banco de la República mantuvo sus tasas de interés intactas: 4,25 %, cifra que no se ha modificado desde abril del año pasado.

Sobre esto, Julián Cárdenas menciona que el recorte que hizo la Fed “no está generando una presión para que el Emisor baje las tasas de interés, porque la entidad tiene que tomar decisiones en una coyuntura un poco opuesta al entorno internacional”.

Según él, la economía nacional va en sentido contrario por razones como la inflación que “está subiendo, mientras en el resto del mundo es baja, en Europa está en 1 %, en Estados Unidos es inferior a 2%, y en Colombia, al 3,8% “.

Cárdenas agrega que hay que tener en cuenta que Colombia va a crecer más, lo que motivaría que la tasa del banco central se mantenga por un largo período.

“Cuando los inversionistas busquen renta variable (alto riesgo, pj. acciones) en América Latina, probablemente no van a querer estar en este momento en Argentina, Chile, Ecuador, Perú o México, probablemente vayan a querer hacerlo en Brasil y Colombia”, resume.

Por el momento, el último recorte en tasas de la Fed está teniendo “un efecto moderadamente positivo en los mercados”, de acuerdo con Julián Cortés, analista macroeconómico de la Alianza de Valores.

“Si bien, la mayoría de los mensajes fueron de pausa en los recortes y de no aumentar su balance, la perspectiva que dio Jerome Powell, presidente de la Fed, de no incrementar tasas hasta no observar que la inflación suba de manera sostenida, parece predominar en el mercado”, dice el experto.

En síntesis, dice que este impacto parcial de la medida es bueno para los activos locales, pero no debería tener efecto de largo plazo.