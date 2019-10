Conozca cómo quedó el censo con los cálculos de los omitidos

En rueda de prensa Juan Daniel Oviedo aseguró que en Colombia se estima una población de 48.258.494 habitantes. Esta cifra es la que había al 16 de junio del año pasado, “es lo que se denomina el momento censal”, recalcó Oviedo.

La cifra no cambia significativamente respecto a la que se había dado antes.

Así ya están todas las cifras para poder hacer comparaciones con el censo de 2005. Mientras en ese año había 41.242.948 millones de personas efectivamente censadas, el año pasado se hizo la estadística sobre 44.164.417 personas.

Ahora, el cálculo y comparación, incluyendo los omitidos, es decir la cifra que se presentó hoy como final, se deberá hacer en adelante con la cifra que se publicó en mayo 22 de 2007 de la población conciliada: 42.888.592 personas.

¿Cómo se repartieron las personas omitidas?

De acuerdo con Oviedo, lo que se tenía pendiente era territorializar a las personas omitidas que estaban cuantificadas en 4.094.077, es decir el 8,5 % de la población estimada total. Esto, explicó Oviedo se hizo aplicando técnicas internacionales, los omitidos no son repartidos con cifras “sacadas del sombrero”, explicó el director.

El total de la omisión se explicó en un 6,4 % en las cabeceras municipales y zonas rurales dispersas y centros poblados, en 15 %.

En Medellín, por ejemplo, la población censada es 2.372.487 personas y la estimada total es 2.427.129; Barranquilla pasó de 1.120.103 personas a 1.206.319 y Bogotá, de 7.181.469 a 7.412.566. Uno de los aspectos que generó más controversia fue Cali, que pasó de 1.822.869 a 2.227.642.

Cartagena no superó el millón de habitantes, las metodologías usadas muesntran que el censo pasó de 887.946 personas a 973.045.

Así fueron los métodos usados

Esto se hizo a través de tres canales de omisión. Tipo A que identifica cómo las viviendas que estuvieron en el barrido censal, que por información de contexto se sabía que estaban ocupadas, pero nadie abrió. En este punto se identificaron 439.017 viviendas que fueron promediadas según el tamaño de los hogares de su vecindad.

Tipo F es lo que se conoce como Subennumeración, que es cuando el censista dentro del cuestionario no registra a una o más personas del hogar, porque en algún caso puede que el declarante no haya reportado de manera completa porque no tenía los documentos o información de todas las personas.

En este punto, la solución fue tomar los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida para estimar el tamaño del hogar según las condiciones de los hogares, viviendas y jefes del hogar; y con estos parámetros se aplicó al censo y esto da un tamaño estimado de personas por hogar; la diferencia entre el resultado y lo que declararon en el censo permitió estimar el tamaño real.

Y la tipo Z, se refiere a las no visitadas o incompletas, debido a aspectos climáticos o de orden público. Para solucionar este aspecto se identificaron las omisiones por zonas incompletas o no visitadas (en las cabeceras municipales las incompletas correspondían al 0,5 % y las no visitadas a 2,1 %; en Centros poblados, las cifras fueron 0,9 % y 6,1 %, y en lo rural 0,6 y 6,4 %), se usaron técnicas de autocorrelación espacial para determinar efectivamente si las zonas incompletas fue por un cambio de uso o hubo falencia en las visitas y con tecnología se identificaron cuántas personas hicieron falta en estas zonas, con modelos de autocorrelación y economotría espacial.