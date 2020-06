Según la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, el país no puede seguir teniendo tabúes en relación a la contratación por horas y a las reformas que se necesitan para flexibilizar la contratación formal en medio de la pandemia del Covid -19.

“Vemos gente atrincherada que no quiere cambiar nada y no le importa que haya un 50% de colombianos en la informalidad, que están en la calle, que tienen un ingreso precario, que no tienen, desafortunadamente, seguridad social. Yo creo que aquí no debe haber...