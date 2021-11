El GEA y la familia Gilinski: una rivalidad que revive por la compra de Nutresa

La oferta para adquirir el control de Nutresa vuelve a poner en un mismo escenario a dos viejos conocidos: el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y la familia Gilinski. Esta última, tal como se conoció recientemente, tiene la intención de adquirir entre el 50,1% y 62,6% de la multilatina de alimentos.

Se sabe que el precio de compra ofrecido por cada título se valora en US$7,71, equivalentes a $29.000 si se hace la conversión con base en la tasa de cambio registrada este miércoles. Esa oferta está un 37,4% por encima del valor registrado al cierre de la jornada de ayer en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en donde se cotizó a $21.740 antes de ser suspendida su negociación, precisamente, atendiendo a la Oferta de Adquisición Pública (OPA) de los Gilinski.

Sin embargo, lograr el objetivo no sería cosa fácil, pues a pesar de estar dispuesta a pagar un alto precio por el control de Nutresa, la familia Gilinski tendría que convencer al GEA de ceder su participación, algo que según los analistas, no sería muy viable puesto que la compañía es una fuerte competidora del mercado de alimentos en América Latina y no habría un interés genuino en renunciar a ella.

Dos pesos pesados del sector empresarial colombiano ven cruzados sus intereses y, tal como lo evidencian antiguos recortes de prensa, no es la primera vez que se topan en sus respectivos caminos.