El sector privado alista su vuelta al ruedo

“Debemos prepararnos para la etapa que viene. Sabemos que la actual emergencia no será superada en unos pocos días o semanas. Se requiere entonces, de la mano del Gobierno, continuar adelante con los estudios y análisis que permitan a algunos sectores de la economía ir retomando sus actividades, siempre y cuando pueda hacerse dentro de estrictos protocolos sanitarios y evitando la propagación del virus”, se lee en un documento difundido por el Consejo Gremial Nacional (CGN).

Aunque de momento no se conocen las minutas de esta normatividad, los dirigentes gremiales expresaron que se priorizará el distanciamiento social y la salud de los trabajadores antes que cualquier cosa.

Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), aseguró que aunque en el diálogo con Iván Duque se analizaron opciones para la vuelta de actividades de la industria, aún no se ha definido cuáles son los sectores que específicamente retomarán labores el 27 de abril, pero, no obstante “el Presidente dijo que hay actividades que no se pueden reiniciar todavía como restaurantes, bares, discotecas y eventos masivos”.

A su turno, Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial y de Camacol, apuntó que la decisión del Gobierno es “retomar la vida productiva de manera inteligente”. Algunos protocolos, aseguró, serán transversales “como los de bioseguridad, comportamiento en casa de las personas y movilidad”, además de los sectoriales, que dependen de cada actividad económica.

Por su parte, María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), expresó que la reactivación debe ir de la mano con la capacidad para aumentar la aplicación de las pruebas de covid-19 a nivel nacional para comprender con mayor precisión el comportamiento del virus, y aislar oportunamente a quienes den positivo.

La Asociación Nacional de Movilidad (Andemos) fue más directa y en una carta dirigida al Presidente planteó habilitar créditos especiales para el sector, incentivo al consumo y el sistema de matrículas online, teniendo en cuenta que este año habría una caída de 100.000 unidades en la venta de nuevos automóviles.

En cuanto a la propuesta de eliminar los festivos en el segundo semestre, la opinión de los gremios está dividida, en tanto Anato y Cotelco se muestran preocupados por el impacto al turismo y, por ejemplo, la Andi, en cabeza de su presidente, Bruce Mac Master, no la ve con malos ojos.

Así, la industria prepara su regreso, en medio de un panorama que, anticipa el BID, vendría con un decrecimiento de 5,5 % en la economía regional.