En El Hueco, hasta la angustia es made in China

Édison suele viajar dos veces al año, en marzo y agosto, para escoger la mercancía y ver qué está de moda. No habla mandarín, “y escasamente español, pero con una calculadora y un celular con plan de datos uno hace negocios donde sea”, dice sonriendo, y de pronto cambia de semblante: “Tenía pensado volver del 1 al 15 de marzo, y ahora no hay forma de viajar, todo está cerrado allá, la Embajada no da visas fácil y lo vuelos se complicaron”.

Sentado en la oficina de El Guayaquil Times, el periódico que se conoce al dedillo los secretos más relumbrantes y oscuros del sector El Hueco, el comerciante y dueño del medio, Jairo Bernal , le cuenta a su socio la idea que le taladra el cerebro: “Cuando ese coronavirus llegue a Venezuela, ¡a buscar escondidijo!, porque si nosotros no estamos preparados, ellos mucho menos. Mi finca es el plan B. Si esto se pone maluco, me llevo a mi familia para San Luis”.

El virus no solo contagió los títulos de las principales firmas del mundo en Estados Unidos, sino que ya causa estragos en Colombia, y en Antioquia en particular.

La agencia de viajes Solu Travel es de las primeras compañías de El Hueco que comenzó a sentir el coletazo del Covid-19. La firma asesora a los comerciantes de la zona en la compra de tiquetes y trámites con la embajada china, y para el mes de febrero esperaba despachar 15 viajeros.

“Nadie compró pasaje”, dice con pesadumbre la agente de turismo Katerine Gómez, en su oficina de Cúcuta con Pichincha. Luego saca una calculadora y hace las sumas: “Son tres millones de pesos que dejamos de percibir por esas comisiones”.

Después cae en cuenta de otro detalle, y vuelve a teclear el aparatico: “No, son cuatro millones, porque tampoco hubo trámites para visas”.

A partir de febrero, una vez que termina el Año Nuevo Chino, arrancan los viajes de los negociantes de El Hueco, que parten a Asia buscando los chécheres de moda a precios favorables. Esa era la tradición, antes de que el coronavirus desplegara su fiebre en el Oriente.

Ahora no hay más que incertidumbre. “Los comerciantes me llaman y preguntan que cómo va la cosa, que si hacemos una reserva para junio o agosto, pero les respondo que no sé nada, y que no asumo ese riesgo de que pierdan la plata del tiquete”, afirma Katerine.

No solo el temor de contraer la peste tiene dudosos a los viajantes, sino la posibilidad de ser sometidos a cuarentena a su regreso, tal cual le han dicho a la joven de 27 años.

El destino predilecto de sus clientes en 2019 fue Cancún, el paraíso turístico mexicano. En las vacaciones, Solu Travel llegó a despachar hasta 150 pasajeros; en temporada fría, máximo 10.

Esa veta de ganancias parece amenazada por este microscópico enemigo. “Hay muchos rumores, gente que dice que el virus llegó a México y otros que no, entonces la clientela me pregunta. A nosotros como sector turismo no nos llega información oficial del Gobierno, a mí me toca responderle a la gente con lo que veo en televisión o a punta de Google”, comenta Katerine.

Si la mancha del virus se sigue regando en el mapamundi, como el mercurio en la palma de la mano, es probable que a mediano plazo las promotoras de viajes vean números rojos. La agente de turismo no puede evitar el golpe de la vacilación, y asevera que “estamos en una época en la que las personas gastan más dinero en viajes que en bienes, y si el temor les impide viajar... esto es preocupante”.