Personas confían en el poder de su bolsillo

Mientras en marzo de 2018, el indicador estaba en -6,2 %, el resultado del mismo mes de este año se mostró en 3,9 %, aunque esta mejora no fue suficiente para que el Índice de Condiciones Económicas fuese positivo (ICE).

Frente a la situación de febrero de este año, quienes están, en los estratos medio (3 % vs. -4,6 %) y bajo (-0,1 vs. -7,3 %) mejoraron su confianza, mientras los mejor posicionados socio-económicamente, deterioraron su percepción (-3,0 % vs. 1,3 %).

Si se analiza el comportamiento en un año, la situación mejoró para los extremos de la pirámide; lo que muestra una tendencia positiva.

La disposición a comprar vivienda solo mejoró en el nivel medio tanto al comparar los resultados con el mes anterior como el mismo lapso del año pasado al alcanzar el 7,1 % para marzo de 2019.

Incluso, “la disposición a comprar vehículo registró un balance de -37,4%”, aunque implica un aumento de 6,5 puntos porcentuales (pps) respecto al mes anterior y un incremento de 4,8 pps relativo a marzo de 2018”, dice el documento. Al final, dijo Mesa, “hay cierta aceptación de que entramos en una ruta un poquito mejor, que el año pasado, aunque no es una situación ideal”.