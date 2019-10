Gobierno impulsará nuevas regalías antes de 2020

Enviada especial a Bogotá*

El dinero que se destina para financiar obras públicas que buscan equilibrar el impacto de la explotación de recursos naturales no renovables, se conoce como regalías. Actualmente, el Sistema General de Regalías (SGR) creado mediante Acto Legislativo 05 de 2011, contempla una distribución diferencial para las regiones, pero no tiene en cuenta si son productoras o no.

Lo que busca el Gobierno es modificar ese modelo, mediante un proyecto de Ley que cursa su rumbo en el Legislativo y aún están pendientes dos debates más, uno en Comisión Primera del Senado y otro en Plenaria.

“Esperamos que se puedan dar en noviembre, antes de que se cierre el periodo legislativo de este año (16 de diciembre) para poder sacar la norma reglamentaria antes de 2020. La nueva configuración aplicaría para 2021 y 2022”, destacó Diego Mesa, viceministro de Energía.

El objetivo es asignarle un mayor porcentaje a los departamentos líderes del sector, como Antioquia, sin afectar la distribución que reciben las no productoras.

Para César Díaz, coordinador de la Red de Municipios en Entornos Mineros y exviceministro de Minas, el avance es de gran satisfacción, pues el proyecto le vuelve a dar más participación en la distribución de los ingresos a municipios y departamentos productores. “Realmente ahí es donde se genera la riqueza. Estos municipios son los que producen las regalías para todo el país. Es una buena noticia”, concluyó.

Díaz agregó que aunque los porcentajes directos aumentan un poco, no se llega a los niveles del modelo de años anteriores, en el que el 100 % se destinaba únicamente a las regiones que desarrollaban proyectos extractivos. “Las regalías son un estimulo por desarrollar la actividad minero-energética, perder esa ventaja había desestimulado la actividad. Esperamos que esto reactive la producción y financie proyectos de infraestructura en las regiones”, agregó.