El componente social es importante para el país. ¿Cuáles son las principales apuestas?

“Cuando hablamos de llegar a igualdad de oportunidades para todos, nos preocupa la inclusión social. Por eso estamos enfocados en estos temas de educación y es muy importante llegarles a los jóvenes que no tienen las capacidades para acceder al mercado de trabajo a través de la formación técnica y tecnológica, con el propósito de no solo tener una inclusión social sino también productiva.

También tenemos los programas de vivienda y nuestro objetivo es que tener vivienda digna nos lleva a la equidad, por lo que tenemos varias metas en este aspecto, sobre todo en las zonas rurales, en donde los colombianos no tienen las posibilidades de comprar una nueva casa, pero también porque sus viviendas actuales pueden tener un proceso de mejoramiento y adecuación. Nuestra meta es intervenir 600.000 viviendas para su mejoramiento, pero también otorgar subsidios a la compra de vivienda de interés social en donde el objetivo es dejar 520.000 VIS iniciadas”.

La salud es un tema que preocupa. ¿Qué contempla el proyecto para enfrentar el problema de sostenibilidad?

“Esta es otra de las grandes apuestas y sabemos que tenemos la tarea de resolver la sostenibilidad financiera del sistema de salud para que verdaderamente opere de manera eficiente y todos los colombianos no solo tengan acceso a la salud sino una atención eficiente y oportuna en todos los servicios. El Gobierno Nacional tiene diseñada una estrategia para trabajar con las secretarías de salud de todo el país y con los hospitales públicos, para conocer los indicadores de desempeño y calidad y hacer un debido acompañamiento para mejorarlos”.

Y en materia de pobreza...

“Tenemos unas metas que son muy visibles y que corresponden a una acción del Estado para que los colombianos tengan un acceso a las mismas oportunidades de crecer y de progresar. Nosotros queremos que por lo menos 1.5 millones de personas salgan de la condición de pobreza extrema y tratar de que 3 millones de personas pueden tener una condición de ingresos estables y sostenibles en ese ascenso hacia la clase media”.

¿Qué decir frente a las críticas que ha recibido el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo desde varios sectores?

“De todas esas críticas yo digo que reflejan más una participación de varios sectores y me motiva mucho ver que la gente quiere ver el plan, comentarlo y verse reflejado en el proyecto, pero somos conscientes de que hay algunas cosas que se pueden mejorar y por eso estamos en el Congreso de la República construyendo entre todos esa visión de país a la que queremos llevar a Colombia. Por eso, esto no lo veo como una crítica sino como un espacio de construcción de una visión de país de largo plazo que debe ser construido en conjunto por todos los colombianos”.

Una de esas polémicas tienen que ver con los subsidios. ¿Cuáles son esos cambios que se contemplan en el proyecto?

“Es importante que entendamos que hay una gran apuesta porque los recursos se asignen de manera mucho más eficiente si queremos cerrar esas brechas sociales y por eso hablamos de generar igualdad de oportunidades para todos los colombianos. El mejor ejemplo es que hay un porcentaje muy alto de ciudadanos que no tienen acceso a la energía eléctrica, tenemos unos recursos limitados y nosotros creemos que debemos pensar en una mejor redistribución para que los que tienen y pueden pagar nos ayuden a contribuir de forma solidaria en el sentido de que no reciban el subsidio y podamos ayudar a más personas que sí lo necesitan”.

Es decir que lo que se busca es focalizar mejor los subsidios...

“Este es un tema de financiamiento y por eso buscaremos desde el Gobierno una forma distinta de financiar los subsidios para que aquellos que no tengan acceso a los servicios logren tenerlos sin que ello vaya en detrimento de otro porcentaje de la población que hoy está beneficiada. Lo que es importante es que todos tenemos que pensar de manera solidaria sobre cómo podemos aportar, porque sin duda todos tenemos derechos pero también deberes con el tema de los subsidios”.

Usted ha planteado la necesidad de revisar la estratificación en el país. ¿Cómo se haría ese proceso?

“Lo que nosotros estamos planteando es que debemos repensar esto porque asignar subsidios por estratos no es la manera más eficiente por lo que ya comenté, y en esto lo que queremos hacer es asignar los subsidios a los que realmente lo necesitan de forma más eficaz, sostenible y responsable con las finanzas del país. Todavía no tenemos ninguna herramienta ni ninguna propuesta de eliminar subsidios, sino que lo que queremos plantear es el debate sobre cómo se asignan estas ayudas en las tarifas de servicios públicos para que el criterio de focalización mejore considerablemente”.

¿A cuánto asciende la destinación del Gobierno para el tema de los subsidios?

“El Estado destina aproximadamente 80 billones de pesos para los programas de subsidios de todo tipo, sin incluir a las pensiones, y esto representa una cifra importante en el presupuesto de la Nación y lo que tenemos que hacer es que estos recursos se destinen de manera más eficiente”.

¿Por qué decidió el Gobierno incluir en este proyecto cambios a los aportes de la seguridad social de los trabajadores?

“Este ha sido uno de los temas de discusión con el Congreso, pero es importante diferenciar que no es un aumento de los aportes para los trabajadores independientes sino un aumento para las personas que viven de la renta, pensando en que contribuyan y sean solidarios con el país. Este es un tema que se está revisando con el Ministerio de Hacienda para ver si lo mantenemos o no, pero es muy importante decir que no se le está aumentando la contribución a la seguridad social a los trabajadores independientes y el artículo se está malinterpretando”.

Otro de los temas de controversia ha sido que no hay una destinación suficiente para cumplir los compromisos de la paz. ¿Qué piensa sobre esto?

“El Plan Nacional de Desarrollo cumple sin lugar a dudas con los compromisos de la paz y el Gobierno del presidente Duque está muy comprometido con este tema. De hecho, pensemos que si hay equidad hay paz y por eso le hemos apostado a que todos tengamos igualdad de oportunidades y esto nos llevará a la consolidación de paz. Indisolublemente nosotros creemos que para que haya equidad debe haber legalidad, presencia del Estado en todo el territorio nacional, con seguridad y erradicación de economías ilegales y las bandas criminales, con acceso a la justicia y lucha anticorrupción”.

Pero muchos sectores critican que no se están asignando los recursos suficientes...

“Este Gobierno realmente se la juega por la paz y el compromiso es que lo que quedó del Acuerdo de Paz hay que cumplirlo y lo hemos planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros creemos que es importante que los recursos para la paz quedarán explícitos en el Plan Plurianual de Inversiones y allí nosotros calculamos que cerca de 37.1 billones de pesos se van a destinar a cumplir la estabilización en todo el territorio nacional y de esta cifra cerca de 20 billones van a ir a las zonas de PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) a reducir esas brechas que indiscutiblemente requieren de la presencia del Estado”.

Usted cree que esos recursos son suficientes para cumplir con los compromisos en varios frentes...

“Claro que sí, la paz está presente en el Plan de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones y los recursos están allí expresados. Lo que nos han pedido es que esto lo incluyamos en la ley del plan pero ya lo está porque las bases del proyecto están en el articulado, pero cuando terminemos este trabajo con el Congreso creemos que podemos visibilizar todavía más los recursos para la paz, para que todos tengamos tranquilidad sobre el compromiso que tiene el Gobierno con este tema”.

¿Qué decir frente a la polémica que se ha generado sobre el artículo sobre los páramos en el Plan?

“Aquí es importante entender que lo que ocurrió más que una decisión de política pública fue un tema jurídico, porque lo que buscábamos era una forma de organizar jurídicamente toda la normatividad. La ley de páramos sustituía el artículo que venía en el Plan Nacional de Desarrollo y por eso no era necesario replicarlo, pero en la medida en que generó tanta preocupación no lo vamos a tocar para que todo mundo esté tranquilo y no haya lugar a preocupaciones y discusiones al respecto”.

El Gobierno le garantiza a los colombianos que está comprometido con la protección de los páramos...

“Ya existe en el país una normatividad que está protegiendo a los páramos y a las comunidades que allí viven y en ese orden de ideas lo que ya se había logrado no lo vamos a modificar sino que se va a mantener. Además, el compromiso del Gobierno es trabajar por la sostenibilidad de las familias que allí viven y este es un Plan Nacional de Desarrollo que piensa en la inclusión social, productiva, en el medio ambiente, en las comunidades y en que todos los colombianos podemos proteger los ecosistemas y al mismo tiempo aprovechar nuestra riqueza natural y biodiversidad en favor del desarrollo y del crecimiento”.

Los gobernadores del país se han pronunciado sobre el tema del impuesto al consumo, porque como está contemplado afectaría los ingresos de las regiones. ¿Qué decir frente a este tema?

“Aquí hay una enorme discusión con respecto a cómo está operando el cálculo del impuesto porque se consideraba que con esta nueva metodología se solucionaba el problema y ya ha habido una reunión con los gobernadores y el tema se está revisando y lo que esperamos es que esas conclusiones queden incorporadas en la proposición en el Congreso. Tenemos que tener en cuenta que la forma como se estaba liquidando el impuesto tampoco les daba la tranquilidad, así que se va a discutir una propuesta para dejar tranquilos a todas las partes y construir un nuevo artículo para el proyecto”.

¿Qué contempla el Plan Nacional de Desarrollo para las regiones?

“La apuesta diferenciadora que tiene el Plan Nacional de Desarrollo es su enfoque territorial y este es exitoso porque nos va a permitir que de manera organizada y articulada, entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales y los colombianos, en cada una de sus regiones, invirtamos y asignemos los recursos de la forma más eficiente y responsable en atender las necesidades que estas regiones tienen”.