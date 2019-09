Multilateralismo, un concepto a revisión por crisis económica

“Nos iremos si es necesario (...) Sabemos que nos han estado engañando por años y no volverá a pasar”, fueron las palabras de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el pasado 13 de agosto al referirse que no tendría problema en salir de la Organización Mundial de Comercio (OMC) por lo que él considera no ha sido imparcial en el conflicto comercial que disputan China y la nación norteamericana hace más año y medio.

Desde enero de 2019 se vienen escuchando voces que parecen poner en tela de juicio el papel del multilateralismo para la resolución de conflictos económicos. En ese momento fue Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dijo que: “Es necesario fortalecerlo (el multilateralismo) de cara a estas tensiones comerciales y financieras globales”.

Para Alejandro Useche, presidente del Comité Académico del Autorregulador del Mercado de Valores y miembro de la Asociación Económica Americana, las quejas sobre el papel del multilateralismo son válidas en la medida en que parece haber perdido gran parte de su naturaleza.

“La crítica ha ido a que estos organismos tradicionales han beneficiado a los países económicamente más fuertes. Se necesita un nuevo multilateralismo. Instituciones como la OMC deberían volver a la idea principal: velar por la imparcialidad en la definición de condiciones de comercio”, aseguró Useche.

Pero también ha faltado, según el experto, más claridad para que las reglas de comercio internacional se cumplan y se lleven con la armonía necesaria. Ejemplo de ello es el pedido que hizo Estados Unidos para que a China se le dejara de considerar como una economía emergente.

“Esa petición, por ejemplo, implica un montón de cambios, pero en esencia equilibra la cancha para que los países en vía de desarrollo compitan en igualdad de condiciones dentro del comercio internacional. Más allá de la petición de Estados Unidos, soluciones como esas se necesitan pues la OMC es la encargada de armonizar el comercio entre las naciones”, agregó Useche.