Oro, el refugio que no falla en tiempos de crisis económicas

Según la revista Science of the Environment, este departamento emite 73 toneladas anuales de mercurio a la atmósfera por la explotación aurífera. El Proyecto Global de Mercurio capacitó a 2.000 mineros en tecnologías limpias. La Gobernación, además, realizó en Segovia la Feria de tecnologías limpias, en la cual presentó métodos que no utilizan mercurio.