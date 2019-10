¿Qué hacer con la deuda externa de 42,7 % del PIB?

Deuda Privada Externa

Constituida por las obligaciones que se adquieren con no residentes sin garantía del sector público. Por ejemplo, bonos, financiación comercial.



Deuda Pública Externa

Las acreencias que contratadas por el Gobierno, entidades del orden territorial, o corporaciones públicas o privadas que estén garantizadas por él.



Deuda Externa (DE.)

El monto, de los pasivos contractuales desembolsados y pendientes de reintegro que asumen los

residentes de un país frente a no residentes.



DE. de largo plazo

Las obligaciones con no residentes cuyo vencimiento original haya sido pactado a un plazo superior a un año a partir del desembolso.



DE. de corto plazo

Aquellas acreencias contratadas con no residentes cuyo vencimiento original haya sido pactado a un plazo igual o inferior a un año.



Incluye la estadística

Los datos que recoge la deuda externa contempla préstamos (pasivos financieros), créditos comerciales, títulos de deuda, y otros pasivos.