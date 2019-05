Guía para entender un dólar y petróleo caros

Otra de las causas que explica el hecho de que al país no le esté yendo bien en términos de inversión extranjera, y se dé una suerte de incertidumbre, tiene su razón en que las calificaciones que otorgan las agencias especializadas, para el caso colombiano, no han sido las más optimistas, argumentando (como lo hizo Moody’s) que el país no podrá lograr la meta fiscal; es decir, deberá endeudarse para alcanzar las proyecciones de crecimiento previstas. Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, ha pedido a las calificadoras confiar en la capacidad de maniobra que tiene el país en esa materia.