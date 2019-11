Razones para que Colombia crezca más que los vecinos

El diagnóstico de “recesión inminente” que empezaron a hacer organismos multilaterales desde el tercer trimestre del año pasado no se ha apaciguado. Una guerra comercial entre Estados Unidos y China con amago de solución, pero sin diálogos concretos, es la principal razón para que grandes potencias se desaceleren, y naciones en vía de desarrollo busquen la manera de que el golpe no sea tan traumático.

A lo que se refiere el experto es a que, por ejemplo, la meta en turismo para este año (según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) llegue a los 4,5 millones de visitantes no residentes, número que representaría un crecimiento cercano al 8 % si se compara con los 4,2 millones de personas que se alcanzaron a registrar durante el año pasado.

“Muchas veces lo que vemos es que un fenómeno es consecuencia de otro. Es decir, generalmente las variables de turismo e inversión suelen estar entrelazadas. Y Colombia se ha destacado en las dos. ¿Cuál es el reto?, mantener las condiciones económicas y de confianza para que esos indicadores no caigan”, dice Ávila.

“Somos más personas invirtiendo en la compra de más productos. Si bien esa población migrante llega con unas necesidades y no tiene un poder de gasto lo suficientemente fuerte, sí suman a la economía nacional”, explica el analista económico y profesor de la Universidad Nacional, Raúl Ávila .

Asegura la Cepal que “no solo el volumen de comercio global y el nivel de actividad global se han venido desacelerando de forma pronunciada afectando la demanda por exportaciones que enfrenta América Latina y el Caribe, sino que también se han visto afectados a la baja los precios de las materias primas que exportan muchos de los países de la región”.

El hecho de que el país haya encontrado en sectores no tradicionales como el turismo una suerte de colchón que puede utilizar para esta coyuntura, ha hecho que el problema de no vender al exterior al mismo nivel del año pasado no esté siendo catastrófico.

Al menos ese es el diagnóstico de José Roberto Acosta, miembro de la red por la Justicia Tributaria. De acuerdo con Acosta es muy importante “que la política económica del Gobierno se enfoque en generar confianza. Es necesario un Gobierno estable y consecuente, que cuide activos como la paz”.