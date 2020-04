Retador panorama que les espera a las exportaciones

Hablando de uno de los motores del comercio exterior, la logística, Miguel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), dice que este sector es uno de los pocos que opera con normalidad, pero preocupa el hecho de que “empieza a haber represamiento de mercancía en los puertos”.

“Como no hay comercio nacional, los importadores están dejando las mercancías en los puertos porque no tienen puntos de venta para distribuirlas. Esperamos que no se presente, pero si la tendencia sigue así, va a haber varios puertos que no podrán recibir más buques porque no habría más espacio de almacenamiento”, puntualizó.