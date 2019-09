¿Cuál será el papel de Roberto Steiner en el Emisor?

Luego de conocerse que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pusiera a Luis Alberto Rodríguez en cabeza del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y en su reemplazo como viceministro técnico de Hacienda se oficializó la llegada de Juan Pablo Zárate, quien era codirector del Banco de la República desde 2009, el economista Roberto Steiner fue anunciado como nuevo codirector de dicha institución financiera.

Puede leer aquí: Se mueve el gabinete de Duque

El presidente Iván Duque, por medio de su cuenta de Twitter, dio a conocer la designación de Steiner para este cargo. Minutos después, el Banco de la República, por medio de su cuenta oficial de la mencionada red social, le dio la bienvenida a su nuevo codirector.

Lo que dicen los expertos

Colprensa consultó la opinión de académicos y directivos destacados en materia económica. El clima de opinión general es favorable para el nuevo codirector del Banco de la República y se destaca su experiencia como macroeconomista especializado en política monetaria.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y profesor de Economía de la Universidad Javeriana, considera que Steiner “es una persona con independencia a toda prueba y con el conocimiento técnico que se requiere.

A diferencia de algunos nombramientos que ocurrieron en el pasado, de algunos líderes gremiales sin ningún conocimiento en materia de macroeconomía, política monetaria o crediticia, Steiner tiene esos conocimientos, además de una gran experiencia”.

Le puede interesar: Roberto Steiner, nuevo codirector del Banco de la República

En cuanto al nombramiento de Zárate, Restrepo considera que, desde el Gobierno, “es un giro en el sentido que llega al Viceministerio Técnico una persona con grandes conocimientos técnicos en materia macroeconómica, que ya había ocupado esa posición en el segundo gobierno de Álvaro Uribe”.

El docente considera que el arribo de Zárate al Ministerio de la cartera pública podría tomarse como una muestra de cómo un gobierno “puede hacer jugadas para tratar de sacar personas de la Junta Directiva del Banco de la República con ofrecimientos en el Gobierno. Por eso creo que aquí el gobierno se lleva los conocimientos de Zárate, adquiridos en los casi doce años que estuvo en el Banco de la República, para el Ministerio de Hacienda. Creo que, en este caso particular, eso no es preocupante. Pero creo que si la ley estableció una inhabilidad para que los miembros de la Junta Directiva no ocuparan posiciones de Gobierno a nivel ministerial, esta no es la mejor de las movidas”, explicó Restrepo.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director Ejecutivo de Fedesarrollo, considera, al respecto del nombramiento de Roberto Steiner como codirector del Banco de la República, que “difícilmente había una persona con mayores cualidades para este cargo tan importante. Creo que es una excelente designación que entra a fortalecer las capacidades técnicas del Banco de la República”.