“Sistema de pensiones no será viable si no se unifica”: presidente de Asofondos

¿Cotizo pensión o no, en qué régimen me conviene más hacerlo, tengo verdaderas posibilidades de pensionarme? Estas son algunas de las dudas que rondan a la gran mayoría de la población del país sobre su jubilación, incluidos tanto los más jóvenes como los más cercanos a pensionarse. Su incertidumbre ha ido creciendo en los últimos meses, con los anuncios sobre una posible reforma pensional que aún sigue entre el tintero. Esta semana, el tema volvió a ponerse sobre la mesa con la polémica que generó el artículo 84 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que permitía el cambio exprés de régimen pensional, y que generó la alerta de los fondos privados de pensiones, que argumentaron que esto provocaría un gasto al fisco de 50 billones de pesos. Su advertencia hizo que el Gobierno Nacional lo rechazara y que finalmente la iniciativa fuera sacada del proyecto. Sin embargo, el problema de fondo persiste: ¿qué está pasando en el sistema pensional? ¿Cómo superar la inequidad que existe entre los afiliados a los fondos privados y los del régimen público? ¿Cómo corregir el hecho de que los fondos privados tengan muchos afiliados y pocos pensionados? Frente a estos temas, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, reconoció en entrevista con COLPRENSA que es necesario hacer pronto una reforma al sistema de pensiones y que esta debe orientarse a unificar los dos regímenes actuales. ¿Cómo sería esa unificación? Con todo lo dicho sobre pensiones y que últimamente han sido noticias. ¿Cuál es el estado actual del sistema? “El sistema pensional del país, como pocos en el mundo, abarca dos regímenes. Uno de ellos es el de Régimen de Prima Media o de reparto, que es público. Aquí las pensiones son financiadas, en principio, por las cotizaciones de los afiliados. Pero, como no alcanza la plata de esas cotizaciones el Gobierno tiene que poner un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) que ronda los 41 billones de pesos para tapar el hueco que hay. El otro es el Régimen de Capitalización Individual, que consiste en que las personas ahorren y coticen en un fondo privado que genera rentabilidades. Al momento del retiro laboral, las pensiones se financian con el capital que se ha acumulado. Básicamente ese es el corazón del sistema pensional de Colombia. Sin embargo, en el mundo son muy pocos los países que tienen un sistema con dos regímenes que compiten por dar cobertura. Pese a esto, el sistema con esta característica tiene una baja densidad de cotización que es igual a una baja cobertura. De todos los afiliados, por la informalidad laboral, un 80% no se va a pensionar, un 10% se va a pensionar con un salario mínimo, un 5% se va pensionar por capitalización y otro 5% se va a pensionar por prima media. Todo esto ha llevado a que en los últimos 5 años no se jubilaran en el régimen publico 541.000 personas a quienes le devolvieron, en promedio, 5 millones de pesos. Por otro lado, en el régimen de ahorro de capitalización, en ese mismo periodo, no se jubilarán 116.000 personas a quienes se les devolvieron, en promedio, 35 millones de pesos. Es decir, siete veces más que en régimen público”. Usted menciona que Colombia es de los pocos países que tiene doble régimen pensional. ¿Qué tan conveniente es esto financieramente? “No es para nada conveniente. Al contrario, es totalmente inconveniente. Parte de los líos que tenemos es que la gente no sabe bien, porque estos temas son muy complejos, dónde cotizar o en qué tipo de régimen. Ante este panorama, lo mejor que se puede hacer es unificar en un solo régimen porque si no cambiamos la regulación se va a seguir dando la problemática de cobertura e inequidad. No se puede desconocer que hay una enorme inequidad en el régimen público por los subsidios que en su mayoría van enfocadas a pensiones altas. La designación de esos subsidios representa 2 puntos del PIB por lo que estaríamos hablando de unos 20 billones de pesos por año. De los cuales un 80% se concentran en los dos quintiles más altos, obviamente eso es algo injusto que va en contra del Estado Social de Derecho que se expresa en el artículo 42 de la constitución en donde hay que garantizar la seguridad social para los sectores de más bajos ingresos. Además de esto, hay un déficit en el sector público de 4 puntos del PIB, en donde estamos hablando de 40.000 millones de pesos por año, plata con la que se podría hacer tres veces ampliaciones al canal de Panamá cada año. Todo esto refleja que se está perdiendo una gran parte del ingreso y este hueco se nos está comiendo 4 puntos”.

Usted es claro al evidenciar su inconformidad con las características del actual sistema pensional pero justamente se tramita una reforma a este. ¿Desde su mirada qué es lo que debe cambiar en el sistema? “Lo primero es unificar los dos regímenes. La discusión no puede ser entre un régimen público versus un régimen privado, sino que la cuestión se debe enfocar en un sistema viable y no lo será mientras sigan sin unificarse el sistema de ahorro que pueda ser administrado por entidades públicas y privadas. Esto quiere decir que nosotros no estamos planteando cerrar Colpensiones, sino que no que sea una sola administración ya que el Régimen de Prima Media o de reparto no es viable porque se ha convertido en una pirámide financiera, también llamado esquema de ponzi, que impacta al sistema pensional. Con este ejemplo se evidencia que la población se ha ido estrechando, pero cuando la base se achata no hay quien pague a los de arriba, por eso se quiebra la pirámide. Con la población colombiana sucede que con el régimen reparto quienes pagan las pensiones de los jubilados son los jóvenes que están trabajando y si esa base se estrecha, como hemos visto que está sucediendo por la transición demográfica, llega un momento en que no hay como pagarle a los de arriba. El problema se agrava con la fuerte informalidad laboral que tenemos”. ¿En qué puede incidir la informalidad en el sistema pensional? “Si tenemos una mayoría de personas laborando informalmente, las cotizaciones serán de menor valor. Eso hace aún más inviable un Régimen de Prima Media o de reparto y hacia el futuro la situación va ser grave aún más por la digitalización de la sociedad. Estas razones son suficientes para que planteemos que el régimen pensional debe ser de ahorro y capitalización acompañado de una mejora al programa de Colombia Mayor en el que no solo se dé 75.000 pesos a un millón y medio de adultos, sino que se amplié a por lo menos 255.000 pesos mensuales de por vida”. Justamente sobre Colombia Mayor en el congreso de pensiones convocado por ustedes el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, manifestó aumentar la mesada de este programa a 116.000 pesos. ¿Es esto viable? “Ese valor es la línea de la miseria. Es un valor muy bajo para lo que realmente necesita un adulto mayor y se puede aumentar a más su mesada. Esto se puede hacer con los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) en donde se armen devoluciones de saldos. Actualmente hay unos Beps que no han dado nada de plata, en cambio con las devoluciones si son en ahorro y capitalización el beneficio se da 7 veces más que las del público dándose una renta vitalicia de unos 285.000 pesos mensuales de por vida a los adultos mayores. Si se aplica esto, se puede aumentar la cobertura en pensiones también porque solo va a haber un régimen en el cual sea posible jubilarse en solo 1150 semanas y con una cobertura mayor en los Beps y Colombia Mayor también. A la par, se eliminarían los subsidios que es lo que se logra cuando el régimen es de capitalización”. Aquí también entra la propuesta de un salario diferencial... “Para esto se necesitaría una reforma distinta, pero muy necesario para el país. Tenemos un panorama grave en donde la informalidad laboral es de un 64% en total y en las zonas rurales hay un 86%. Eso quiere decir que todas estas personas no están cotizando, ni salud ni pensiones, ni siquiera un crédito hipotecario. La informalidad también tiene un impacto grande sobre las cuentas fiscales, pero más allá es la importancia del adulto mayor a quien no es solo pagarle una pensión, sino que debe haber un estado de bienestar, el adulto debe ser cuidado”.