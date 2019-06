Supertransporte velará por los pasajeros aéreos

“Era desconocida o se dedicaba a sancionar específicamente en transporte terrestre. Con un porcentaje importante en contratistas y un nivel no muy riguroso desde el punto de vista jurídico, sumado a una debilidad tecnológica grande que, ni siquiera, tenía un sistema único de trámites”.

“Que la renovemos y reestructuremos para asumir funciones que le corresponden: supervisar un sector para que funcione, y para eso actúa en prevención, investigación y control. La parte de prevención no se hacía. Esto nos hace generar mecanismos para no esperar a que haya situaciones extremas para sancionar; porque las multas no siempre arreglan los problemas del mercado”.

¿Está conforme

con el presupuesto?

“El presupuesto es de 49.000 millones que es muy poco para todo lo que vigilamos, pero esa es nuestra realidad y el reto es optimizar recursos.

Más allá de eso el segundo reto era fortalecer jurídicamente la entidad, entre otras cosas, la Ministra le preguntó al Consejo de Estado si estaba presente o no el régimen sancionatorio, y es a partir de esto que el Consejo se pronuncia y es por eso que el régimen sancionatorio era nulo desde 2016. Tenemos que revisar las decisiones e investigaciones en más de 60.000 casos”.

¿Hoy la Superintendencia de Transporte no tiene dientes para sancionar?

“Se derogó un régimen que estaba fundamentado en un decreto y en una resolución, pues el régimen sancionatorio siempre tenía que estar en la ley. Quedamos exclusivamente con el régimen que está en la Ley 105 de 1993 y Ley 336 de 1996, se debe actualizar”.

¿De cuánto son las

multas más grandes?

“Las máximas son de 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 579 millones de pesos. Son muy bajas para las empresas grandes y no se genera el impacto que debería. Por eso estamos trabajando en un proyecto de ley desde el punto de vista técnico. Si hay un interés parlamentario para trabajarlo, nos subiríamos cuanto antes. Tenemos que socializarlo con los interesados”.

¿De cuánto serían

las sanciones máximas?

“No me atrevo a dar cifras específicas, pero unos precedentes importantes son los regímenes sancionatorios de consumidor y competencia, el primero por multas máximas de 2.000 salarios mínimos y el segundo de 100.000 a personas jurídicas”.

¿Por qué hasta ahora

se asume la protección

del pasajero aéreo?

“Cuando llegué había una norma en nuestro contexto jurídico que exigía que esta entidad protegiera a los usuarios y no se estaba haciendo, se enviaba a los jueces y ya. A partir de la renovación se creó la delegatura de protección a usuarios y se reconoció lo que la ley ya tenía. Se tenía a todos menos el aéreo, responsabilidad que asumimos con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)”.