Tácticas futboleras para sacarle el cuerpo a un dólar encarecido

El negocio parece arriesgado, incluso, para el que se considera uno de los clubes más grandes de Brasil. El porqué está en que la economía de ese país no pasa por su mejor momento, según previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Una devaluación que roza el 5 %, y una inflación en el límite son algunas de las razones.

La causa está en que “cuando se tiene el capital de inversión inicial se puede tomar el riesgo dado que suelen ser inversiones que se recuperan pronto. El cuidado debe estar en que, por ejemplo, las cláusulas de rescisión del contrato no sean exorbitantes, pues ahí la afectación sería grande”, aseguró Raúl Ávila, profesor de Economía en la Universidad Nacional (ver Paréntesis).

Un caso parecido se da a 2.922 kilómetros. El 31 de agosto del año pasado el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, aseguró que la devaluación de la moneda argentina sería excusa para que el fútbol de ese país no pudiera repatriar a parte de los jugadores más importantes que no contaban con oportunidades de jugar en Europa. En ese momento la depreciación llegó a pesar tanto que marcó 41 pesos argentinos por dólar.

La mano del hincha

A lo que se refiere Ávila es que la pasión que genera el fútbol se traslada al bolsillo, y el efecto se debe a que la alegría que motiva un fenómeno de esta índole se traduce en un incentivo en el consumidor por gastar dinero.

Basta entonces con ver cómo el mismo Daniele de Rossi, tras firmar el contrato con el club de Buenos Aires, devolvió 11.274 dólares a Boca tras comprar 100 camisas (que regalará a familiares y amigos) marcadas con el número 16 que utilizará. La llegada del jugador italiano, así como la vuelta desde Portugal de Eduardo Salvio (promesa del fútbol argentino), aumenta el valor de la liga.

De acuerdo con datos del portal Transfermarkt, la Superliga Argentina tiene un valor de mercado cercano a los 1.100 millones de dólares, sólo 32 millones de dólares por debajo de la liga de Brasil, la más importante de la región. Otro efecto de la valorización de los torneos locales está en que las marcas miran con más interés la opción de aparecer como patrocinadores principales de los clubes representativos.

Para hacerse a una idea, el 23 de septiembre del año pasado la aerolínea Qatar Airways firmó un contrato, en dólares, por 6,7 millones para ser el patrocinador principal de la camisa de Boca Juniors. Un negocio que le traería la oportunidad de reposar en el armario de unos 300.000 hinchas boqueneses, cifra promedio de seguidores que cada año compran una camisa de su equipo.

Otro de los puntos que se tiene que tener en cuenta es qué tan atractiva puede ser una liga para consumirse más allá de la asistencia al estadio. La razón, es que la transmisión de partidos también genera dinero, no solo por los derechos de transmisión sino también porque las productoras pueden vender espacios publicitarios.

En ese punto aún hay por hacer. Un estudio de cierre del año pasado elaborado por la agencia Superliga Innova demostró que el promedio efectivo de juego que ve un televidente es de 52 minutos en Argentina; mientras que en Francia, Inglaterra e Italia la cifra ronda los 60 minutos.

Ahora, si se miran los datos de audiencia que entregan las ligas de fútbol, también se evidencia la necesidad de hacer más atractiva la transmisión de partidos. Mientras en Inglaterra la audiencia puede alcanzar los 4.700 millones de espectadores por año, en Brasil y México apenas son 100 y 70 millones de espectadores, respectivamente.

“De ahí que figuras como Alves o De Rossi atraigan, no necesariamente con más personas yendo al estadio, pero sí despertando el interés de un italiano por ver jugar a De Rossi en Boca, a pesar de la diferencia horaria”, recalcó Ávila.

Caso Colombia

Jorge Enrique Vélez, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), le había dicho a EL COLOMBIANO que en busca de generar “fútbol espectáculo” y hacerlo cada vez más atractivo para la llegada de inversionistas internacionales se estaba trabajando en encontrar quién se encargara de la transmisión internacional de la liga local.

El pasado 19 de julio, Vélez confirmó la venta de los derechos de transmisión de la Liga Águila a la empresa Pruden Corporate Finance (firma estadounidense) por 10 años y un pago cercano a los 50 millones de dólares.

Para Carlos González Puche, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), el fenómeno aún es poco o nada impactante porque no hay ese interés de jugadores mediáticos para llegar debido a que la liga no tiene una estabilidad financiera y es poco conocida.

De hecho, González propone que el cambio debería darse desde otra perspectiva: “está muy claro que hay que crear opciones de negocio y mercadeo para sacarle provecho de verdad. En Colombia no hay ídolos que están jugando en la liga local, eso no genera interés para la hinchada”.

Añadió que las estrategias de mercadeo de los clubes nacionales deberían ser más activas y encontrar vías de expansión de negocio que se podrían apalancar con un jugador de fútbol representativo.

El caso es que en este momento para un equipo colombiano no parece buena idea hacer un negocio contractual en dólares con un técnico o futbolista, no solo por una devaluación cercana al 12 % entre peso y dólar, sino también porque, como se viene diciendo, el fútbol nacional no tiene la demanda para que, por ejemplo, desde la venta de camisetas se pueda recuperar parte de la inversión por comprar un futbolista.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, aseguró que en el panorama actual es mal negocio tener un contrato de un jugador o técnico en dólares “porque la inestabilidad de la moneda no genera tranquilidad. Si existe la posibilidad de plantearse ese negocio, hay que hacerlo con una tasa representativa fija: un tope para que el club esté seguro de que el contrato no terminará costando más”.