Tres pendientes después de la Ley de Crecimiento

Teniendo en cuenta la cantidad de exenciones que propone esta nueva legislación, el llamado de Mauricio Santamaría, director de Anif fue: “hay que pagar más impuestos”.

Para el año pasado, el recaudo de impuestos fue de 157,87 billones de pesos, lo cual significó un crecimiento de 9,3 % con respecto a lo obtenido en 2018.

Santamaría aludió a que la carga impositiva no atiende al gasto que se genera y que no es fácil hacer recortes en rubros como la salud o las pensiones. No obstante, estos se piensan hacia las personas naturales y no hacia el empresariado (ver Paréntesis).