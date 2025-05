Estas son las denuncias de misoginia, acoso y despidos injustificados contra Vergara, directivo de Ecopetrol, que enloda a Roa

La videollamada duró menos de medio minuto. No hubo explicaciones ni argumentos. Simplemente, quedaron despedidas .

Con una trayectoria de casi 25 años en Ecopetrol, el abogado Alberto José Vergara Monterrosa asumió el pasado 1.º de agosto de 2024 la Dirección Corporativa de Cumplimiento del Grupo Ecopetrol. Su nombre no es nuevo en los pasillos de la estatal petrolera, donde ha sido figura clave en temas de ética, control y cumplimiento durante más de dos décadas.

No es la primera vez que toma el timón de áreas críticas: ha estado encargado en múltiples ocasiones de la vicepresidencia de Cumplimiento y ha liderado equipos en Auditoría Interna, Ética y Asesoría Jurídica.

Retomando las denuncias compiladas por Macondo, un año después, el mismo libreto se repitió. El 24 de octubre de 2024, Clara Marcela Valdivieso Mendoza fue despedida sin justa causa. Solo nueve días antes había testificado en una investigación interna contra el mismo directivo: Alberto Vergara.

“Durante la entrevista dije que tenía miedo de hablar, pero aun así lo hice”, contó en su acción de tutela.

Valdivieso llevaba 17 años en Ecopetrol. En su tutela relató humillaciones, llamados de atención sin justificación y negaciones arbitrarias de permisos.

“Me trataron diferente desde que testifiqué. Me ignoraban, me señalaban, me desautorizaron frente a colegas”, dijo. Su salud se resquebrajó: ansiedad, insomnio, depresión.