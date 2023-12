La tradición en Colombia de estrenar outfit (ropa) el 24 y 31 de diciembre, como parte de un tradicional agüero, es para las empresas un negocio redondo, dado que en esta época llegan aumentar hasta 300% sus ventas. Por eso se dice en términos comerciales que la moda tiene “su agosto” en las últimas semanas de 2023.

Según Sebastián Diez, presidente de Inexmoda, en noviembre y diciembre se da 28% de las ventas del sector. “Es una temporada muy importante para esta industria, no solamente por lo que representa la temporada de Navidad y demás, sino también lo que representa otros capítulos asociados como el inicio de clases, dotaciones para colegios, empresas, etc”, dijo Diez.

Las empresas de ropa prevén que durante esta época sus facturaciones aumenten tres veces más para las fechas decembrinas.

Por ejemplo, en el caso de Grupo Pash, dueña de marcas como Ostu, Seven Seven y PatPrimo, prevén tener un aumento en línea con el sector. “Para Ostu nuestras ventas aumentan entre tres y 3,5 veces en diciembre comparado con las de un mes normal. Este año nos hemos puesto como meta alrededor de $45.000 millones de pesos. En Seven Seven la facturación se aumenta tres veces”, dijo Verónica Rumié, gerente de marcas de Grupo Pash.

3LL la marca de ropa colombiana, liderada por María Paula Hoyos, espera que sus ventas aumenten 18% en temporada decembrina, esto jalonado por los vestidos de fiesta. “El rango de una ‘pinta’ completa está entre $500.000 y $800.000”, dijo Hoyos y agregó que “nuestras clientas quieren llevar sus prendas para celebrar ocasiones especiales durante el fin de año, por lo cual para ajustarlas y tenerlas listas las compran con antelación”.

En el caso de las marcas extranjeras, uno de los “estrenes” más costosos que puede conseguir es el de Tommy Hilfiger, pues sus precios pueden ir desde $1,2 millones a $3 millones. También indicaron que sus ventas en fin de año crecen tres veces más que un mes normal y que a hoy tienen un crecimiento de 22%.

Calvin Klein aumentará tres veces su facturación y la semana de la víspera de navidad es la mejor del año para la marca. Un conjunto completo de esta marca podría estar entre $1,2 millones a $1,5 millones.

La moda colombiana tiene dos grandes retos, según comentó el presidente de Inexmoda, el primero es la internacionalización, la reducción de emisiones y la eficiencia energética. “Estamos esperando que el mercado de la moda acabe el año con $32 billones, lo que significa un aumento de 5,6%, sin embargo, en unidades estamos esperando un decrecimiento de 3%”, afirmó Diez.

En cuanto a las oportunidades de empleo que tiene el sector, esta proyección, de los que son formales, puede llegar a los 730.000 operarios que se verán beneficiados por el aumento en ventas de esta temporada. Todo esto será clave para atender el alza de la demanda, dado que marcas como Ostu indican que presentarán un aumento de 50% en el público de sus tiendas. Por otro lado, “el estrén” de este año podría ser más caro, pues el sector tuvo un aumento de 8,3%, por temas de inflación.