Entre sus múltiples inversiones, Grupo Casino es el dueño del 41,2% de la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA, también conocida como Grupo Pão de Açúcar), que a su vez es propietaria del 96,52% del Grupo Éxito . Así que no le corresponderá la totalidad de la transacción que se logre sino una porción inferior a la mitad, y hay otros accionistas involucrados en el negocio.

El miércoles en la noche se conoció el que el banquero caleño, Jaime Gilinksi, recordado por la puja del último año y medio por las empresas del denominado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), estaba interesado en comprar al Grupo Éxito.

Ese día presentó una oferta vinculante no solicitada ni acordada previamente con los dueños, en la que dijo que estaba dispuesto a pagar 836 millones de dólares (unos 3,4 billones de pesos) en efectivo y sin necesidad de financiación por todas las acciones de GPA.

Es de recordar que Gilinski es dueño de un gran conglomerado en el país, por el lado de la industria cuenta con Rimax y Yupi; en el sector financiero es el dueño del Banco GNB Sudameris, Servibanca y Lulobank; también tiene la cadena de hoteles Four Seasons. Recientemente viene constituyendo un gran conglomerado de medios entre los que están Grupo Semana y El País de Cali, y en pocas semanas se concretará el negocio por El Heraldo de Barranquilla.

En cuanto a la puja por las empresas del GEA, Gilinski con el apoyo de su socio árabe IHC, logró romperle una pata al enroque paisa y quedarse con, al menos el 87% del Grupo Nutresa, al menos así lo acordaron las partes y la transacción se dará en lo que queda del año. Aún no es clara cuál será la posición del banquero en este negocio, dado que gran parte de la financiación corrió por cuenta de los árabes.

Según Forbes, que estima la riqueza de los magnates del mundo, Jaime Gilinski tiene una fortuna de 5.700 millones de dólares.

Aún así, la propuesta que hizo por Grupo Éxito no fue aceptada por GPA, la respuesta fue contundente: “La compañía ha decidido, por unanimidad de sus miembros y con la recomendación de sus asesores, rechazar la oferta, por considerar que el precio ofrecido no refleja parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una transacción de esta naturaleza y, por tanto, no atiende a los mejores intereses de GPA y de sus accionistas”.

Y es que, entendiendo que la participación de GPA en el Éxito corresponde a 1.252,67 millones de acciones, el ofrecimiento de Gilinski representaba alrededor de 67 centavos de dólar por acción, que con la actual tasa de cambio sería $2.808, mientras que la acción en la bolsa ronda los $4.100.

El analista de bolsa Sebastián Toro, de Arena Alfa, explicó a La República que esa valoración era una de las más bajas de toda la historia de la empresa, pues se ofrece la mitad del patrimonio, cuando el promedio ha sido al menos de 1,25x y menos de 5x EV/Ebitda, cuando esa media histórica ha estado en 8.2x.

“En un análisis académico miramos un universo de 38 compañías, con referencias como Walmart y Carrefour, y vemos que el valor en bolsa está entre 7,9 y 8,03 veces el valor del Ebitda, por lo que pagar 5x es muy bajo y solo dependería de la necesidad de los accionistas”, señaló Toro.