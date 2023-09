El riesgo de apagón aún es incierto, pero la luz subirá

Para Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, un apagón dependerá de la intensidad y la duración de la temporada seca: “Si el fenómeno no es demasiado intenso y largo no habrá apagón. No obstante, las cuentas son muy justas, si el fenómeno se alarga, o si cualquier evento extraordinario pasa en el sistema, no se puede descartar un racionamiento, al menos en algunas horas del día y en algunas zonas del país”.

A su turno, Andrés Jaramillo, docente investigador de la Universidad EIA, señaló que, “por ejemplo, en El Niño de 2016 pasaron varias cosas, como el daño en la central de Guatapé. Entonces no se sabe, cualquier cosa puede pasar. En estos momentos el nivel de los embalses no es dramáticamente bajo, pero nadie sabe que tan sostenida será la sequía ni cuál será la disponibilidad de gas para las térmicas. Esto es un escenario con múltiples variables, eso hace muy difícil asegurar que el país logre capotear un Niño”.

La sequía sí encarece el recibo

Los datos de XM confirman que el precio del kilovatio por hora en la bolsa de energía (en donde los generadores le venden a los comercializadores) se ha disparado más de 184% entre enero y lo corrido de septiembre. Si bien las cuentas del gremio apuntan a que solo el 20% de la factura se afecta con las cotizaciones, Alejandro Lucio apuntó que “la lógica es: del 100% de la tarifa que pagamos los usuarios, aproximadamente el 50% obedece al costo de generación. De ese 50%, dependiendo de la gestión que hayan hecho los comercializadores, un porcentaje tiene precio fijo y el resto es a precio variable”. Lo cierto es que sí hay una exposición a los valores en la bolsa.