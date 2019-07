“Colombia es destino de empresas que no pueden ir a Venezuela”: ANH

A finales del año pasado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) inició lo llamado por el Gobierno como la “reactivación petrolera”, esto luego de una parálisis de 5 años sin adjudicar contratos.

Colprensa habló con Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH, quien señaló que ante esa parálisis era muy importante reactivar la firma de contratos costa afuera, la cual no se había podido desarrollar debido a que la minuta del contrato no era la correcta, dado que debe tener unas consideraciones especiales por el alto riesgo que implica la exploración en estas zonas.

¿La exploración costa afuera en qué va?

En febrero se firmaron 5 contratos de exploración y producción costa afuera, que son muy importantes, uno con Exxon Mobil, dos con Shell, uno Ecopetrol y otro Repsol, así abrimos esa línea de exploración costa afuera. Celebrados esos contratos se comprometió una inversión importante de exploración de estas empresas en Colombia por cerca de 900 millones de dólares.

¿Cómo ha cambiado la forma de asignar áreas de exploración?

Comenzamos a trabajar en el cambio de fondo de la forma de asignación de contratos, Colombia lo hacía mediante rondas de cuencas específicas. Nosotros decidimos abrir dos líneas, una era que las empresas puedan solicitar la incorporación de polígonos para exploración y por otro lado sacamos 20 bloques que ofrecimos a las empresas.

¿Qué solicitudes se han recibido por las empresas?

Recibimos 38 solicitudes de incorporación de áreas, la agencia está investigando porque, puede haber superposición en los polígonos que ellos presentan, también hay que depurar la capacidad económica de las empresas para saber hasta cuantos contratos pueden celebrarse a partir de esa solicitud de incorporación de áreas.

¿Se esperan nuevas subastas de áreas?

En septiembre daremos otros bloques, pero queremos que de 20 nuevos, 12 tengan vocación de gas, porque la reducción de la reserva se produjo es alarmante. Dado que en petróleo aumentamos reservas en 2018 de 1780 millones de barriles a 1958 al final del 2018, es decir, un incremento del 10%, pasando de 5,7 años de reservas consumibles a 6,2 que no es un brinco mayor pero es importante.

A terminar el año ¿Cuántos contratos firmados habrá?

Esperamos celebrar 40 contratos de exploración y producción, la apuesta es que haya compromiso por parte de las empresas por 3.000 millones de dólares, así esperamos terminar el 2019.

Para obtener esas ganancias ¿Cuánto invertirá el estado?

La inversión pública aquí es cero, todo el riesgo está a cargo de las empresas exploradoras, ellas son las que asumen el riesgo. En promedio el 30% de las exploraciones tiene yacimientos, es decir, de 10 pozos que se perforan 3 son productores. Esos 7 que no son productores no le cuestan un solo peso a la nación.

Sobre la contraoferta de Frontera Energy ¿Qué le espera al Valle Inferior del Magdalena?*

La oferta inicial de Geo Park fue muy buena, pero Frontera Energy sorprendió y subieron la oferta en más de 24 millones de inversión, entonces es una buena noticia. Ahora le queda Geo Park el derecho de réplica y si la sube el estado habrá ganado una inversión adicional.

¿Van a entrar más empresas a ofertar el otro año?

Ahora solo tenemos 23 empresas habilitadas, el reto para el año entrante será invitar a empresas Asia, África y Oceanía. Caso de Australia con el que estamos haciendo un acuerdo comercial, lo que queremos es que no sean solo de Estado Unidos y Canadá.

¿Cómo atraer a esos inversionistas?

Desde luego no somos Venezuela, tenemos 1950 millones de barriles de reserva en cambio ellos tienen más de 300 mil millones, ellos son un país petrolero, Colombia es un país con algo de petróleo, pero hacemos el esfuerzo de volvernos más competitivos frente a México, Perú, Argentina y Brasil. estamos componiendo con las mejores condiciones para los inversionistas.

¿Cómo está Colombia en producción de gas?

Es delicado, tenemos reservas para menos de 10 años, el problema es que es difícil certificar reservas de gas cuando no se tiene el transporte nacional adecuado para evacuar ese gas y comercializarlo. Hay que hacer un trabajo entre exploradores, productores y comercializadores con las entidades del estado para poder lograr trabajar en cómo ofrecer más áreas pero darle facilidades a los transportadores par que construyen los sistemas de transporte que permitan evacuar el gas.

Los defensores del fracking dicen que es solo una técnica ¿Que decir al respecto?

El tema de la técnica es cierto, ahora es más moderna, tiene que ver con el multifracturamiento de la formación horizontal, normalmente se hacía vertical y eso se viene haciendo hace muchos años. Está comprobada la eficiencia para la producción, tal es el caso que en Estados Unidos hay más de 200 mil pozos en producción de petróleo y gas en esas circunstancias y que gracias a esta técnica se convirtió en el primer productor de hidrocarburos del mundo.

¿Es el momento del fracking en Colombia?

Sin duda, nosotros tenemos estimativos de que las reserva de Colombia, en los yacimientos no convencionales solo en el valle medio del Magdalena y cuenca cesar ranchería, superan los 9000 mil millones de barriles, hoy tenemos menos de dos mil.

El Gobierno deberá decir si procede o no con el desarrollo de esta técnica, con decirle que si a Colombia se le acaba el petróleo o el gas y aquí no se permite el fracturamiento tendríamos que importar para el consumo interno, y de donde lo vamos a importar, de Estados Unidos y ¿De donde producen ellos ese petróleo? De los yacimientos no convencionales, entonces estaríamos en un contrasentido increible.

¿Apoyan los biocombustibles, etanol y biodiesel?

Es un paso que tiene que dar Colombia, sabemos que hacia 2035 - 2040 el consumo de los combustibles fósiles va ser menor, yo creo que es mezcla tiene que ir subiendo, aquí somos tímidos porque las mezclas en otros países superan el 20%. Hay muchos beneficios y en eso debemos seguir trabajando, lo que pasa es que la tarea de la ANH es producir petróleo y gas.

¿Qué regalías tendrá la nación del petróleo este año?

Por los recientes descubrimientos de yacimientos, este año estoy esperando que superemos el billón de pesos en ingresos para la ANH, lo cual representa que transferiremos a la nación $600 mil millones, el año entrante incrementaremos en un 10% o 15%.

¿Cómo van a manejar el empalme de gobiernos territoriales?

Trabajaremos para incluirnos dentro del proceso de empalme que hacen los gobernadores y alcaldes salientes con los entrantes, pero a la vez con el programa de capacitación vamos a capacitar a los mandatarios en el manejo de hidrocarburos.

¿Con el panorama internacional cómo se afectaría la producción nacional?

Hay un tema que afectaría mucho a Colombia y es que los inversionistas tengan la oportunidad de irse a otros países, en el caso de que si venezuela políticamente resuelve su situación, habría una avalancha de inversionistas allá. Colombia que es destino de muchas empresas de capital de riesgo que no pueden ir a Venezuela.