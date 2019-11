La gran frustración fue no encender a Ituango

Han pasado 1.416 días desde que Jorge Londoño De la Cuesta asumió la gerencia de EPM y a falta de casi mes y medio para dejar el cargo, el funcionario accedió a hablar con EL COLOMBIANO de los desafíos que le impuso esta tarea, así como de los aprendizajes que le proporcionó la misma.

“En esta administración nos tocó vivir unos accidentes en las centrales muy significativos, se nos incendiaron los cables en Guatapé y se nos quemó un transformador en Playas, episodios que afectaron sensiblemente las operaciones y para lo que desarrollamos un plan de seguridad que no existía y que acerca hoy a EPM a los más altos estándares internacionales”, menciona.

El pasado jueves la comisión de empalme nombrada por el alcalde electo Daniel Quintero hizo el primer acercamiento con la administración de EPM y se espera que esta y la próxima semana se ejecute el proceso de transición (ver Paréntesis).

En ese contexto, las cifras reportadas por el Grupo EPM dan cuenta de un aumento en los ingresos del 11,05 %, pues pasaron de 11,96 billones de pesos entre enero y septiembre del año pasado a 13,29 billones en los mismos meses de este 2019. Por su parte, la cuenta de utilidades subió un 9,33 %, de 1,65 billones de pesos en los nueve primeros meses de 2018 a 1,81 billones a septiembre de este año.

¿Qué no pudo hacer durante su gestión?

“La mayor frustración fue no haber podido poner en operación a Hidroituango. Ese fue un evento que generó frustración, pero en otras cosas hubo avances y logros”.

¿Usted se apunta a quedarse como gerente de EPM?

“(Risas). Esta ha sido una experiencia enriquecedora, he aprendido mucho y conocido bastante. He hecho grandes amistades, así que ha sido algo inolvidable y una gran experiencia de vida. El tema de continuar o no depende de muchos factores, entre ellos de quiénes estarían en la junta directiva, cuáles son los lineamientos de la nueva administración y las condiciones de confianza y respeto que se irían a presentar”.

Desde finales de abril de 2018 la empresa encara la contingencia derivada de los fallos en la construcción de Hidroituango, ¿qué hoja de ruta le queda a la administración que llegará el primero de enero de 2020?

“Cada día que pasa juega a favor de la empresa, es decir que cada vez ganamos más control y más conocimiento y avanzamos en la ejecución de las obras necesarias. Tenemos el cronograma de que entre en operación la primera unidad de generación a finales de 2021. Hoy las incertidumbres se vienen reduciendo, pero persisten muchos retos por afrontar en el desarrollo del proyecto. Este es un tema que involucra aspectos variados, como el social, ambiental, institucional, así como lo legal, contractual, comunicacional y reputacional, y los aspectos asociados a lo financiero y los seguros”.

En ese proceso de recuperación, ¿qué está previsto?

“Este año debemos hacer el pretaponamiento de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) o cierre de compuertas. En el primer semestre del año que viene deben ejecutarse el taponamiento de la GAD y el pretaponamiento del túnel derecho. En el segundo semestre el taponamiento de ese túnel de desviación derecho, o sea que en 2020 quedarán sellados los túneles auxiliares. Paralelamente, el año que viene haremos la consolidación de las áreas de casa de máquinas afectadas por el paso del agua del río Cauca. Y, esperamos que mediados de 2020 empiecen a instalarse las unidades de generación para cumplir con la meta de empezar a producir energía a finales de 2021”.

¿El sobrecosto de estas obras, tras la contingencia, sigue cifrado en 3,9 billones de pesos?

“Seguimos trabajando con un presupuesto de obras de 15,3 billones de pesos para todo el proyecto. Pero, este valor se reduciría con lo que finalmente nos pague el seguro y ese es proceso de negociación que estamos ejecutando. Así, lo que nos reconozca la aseguradora se convierte en menor inversión, en lo que sería el componente de daños”.

¿Y en qué va el inventario de daños con la aseguradora Mapfre?

“El equipo de ellos y el nuestro trabajan intensamente en esa labor y confiamos en que parte de la reclamación se reconozca este año. Recuerde que esto no se cancela en una sola cuota, son varios pagos hasta 2021 aproximadamente”.

¿Cuánto esperan recibir este año por ese reconocimiento?

“Es una buena cifra. Una cifra bonita (risas)”.

¿Es viable la idea del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, en el sentido de que EPM compre la participación accionaria del departamento (52,8 %) en Hidroituango?

“Resaltamos que las autoridades se pongan en el propósito de sacar el proyecto adelante, pero esa iniciativa no la alcanza a analizar esta administración. En el proceso de empalme será un asunto que se aborde y serán ellos quienes tomen una decisión”.

¿Tendría músculo financiero EPM para hacer esa adquisición?

“Digamos que hay otras inversiones que le podrían traer mejores beneficios a EPM”.

¿Cuál es el balance económico de la compañía en estos cuatro años?

“En la parte financiera la empresa no paró de crecer en la generación de ebitda (flujo operativo de caja) ni en utilidades. En 2015 las ganancias por ejemplo, fueron de 1,5 billones de pesos y este año esperamos terminar por encima de los 2,3 billones. Habrá que esperar cómo termina el tema de la Ley de Financiamiento que podría afectar el estado de resultados, es decir que podría variar la tasa de renta y esto afectaría el valor de nuestros negocios y por ende de los resultados. Con lo aprobado en diciembre del año pasado se favoreció la inversión, pero el ajuste en los resultados financieros dependerá de lo que apruebe el Congreso en las discusiones que tenga, luego de que la Corte Constitucional declarara la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, por lo que el Gobierno debió presentar de nuevo el proyecto de reforma tributaria”.

¿Cómo quedan las filiales de EPM en el exterior?

“Ejecutamos un trabajo de consolidación de operaciones en Latinoamérica. Cuando llegamos a México vimos una sociedad dedicada al tratamiento de aguas (Ticsa) que necesitaba más intervención, y diría que la dejamos en mejor condición a la que tenía. En Guatemala hicimos una reestructuración y la idea es llegar de una forma más fuerte con el ADN de EPM a esta filial. En Chile desinvertimos en el parque eólico de Los Cururos que no era una operación rentable”.

Ese negocio en Chile hace parte de un plan de venta de activos para ajustar las cuentas de EPM tras la contingencia en Hidroituango y que comprende la enajenación de Aguas Antofagasta, ¿en qué va ese proceso?

“Este es un negocio muy atractivo para muchos operadores en ese país y estamos en la fase final de recepción de ofertas vinculantes, pero la situación actual allá enrarece el proceso, así que estamos atentos a cómo sigue la situación de protestas en Chile. En diciembre haremos una evaluación para definir si cerramos o no la transacción”.

Esta semana la acción de ISA abre a 19.640 pesos y EPM quiere vender 95,88 millones de esos títulos que a ese precio valdrían 1,88 billones de pesos, ¿cuándo será esa subasta?

“En diciembre, en la primera quincena, se hará la subasta”.

¿Cuántos inversionistas están interesados en quedarse con ese paquete?

“Me reservo el dato”.