Criptoactivos empiezan su ruta legislativa

¿Ha oído hablar del Bitcoin? Si es así, tal vez sepa que en algunos lugares en Colombia sirve como medio de intercambio o como método de inversión, pero aún no es reconocido como “una moneda de curso legal”; en el territorio nacional la única moneda reconocida es el peso.

De hecho, las distintas autoridades han advertido del uso de estas unidades virtuales prohibiéndole a las entidades vigiladas del sistema financiero no solo su uso e inversión, sino su recomendación entre los usuarios.

Además han dicho que “corresponde a cada persona conocer y asumir los riesgos inherentes a las operaciones que se realicen con criptomonedas pues no se encuentran amparadas por ningún tipo de garantía privada o estatal”, como lo reseñaron Carlos Arango-Arango y Joaquín Bernal- Ramírez, en Criptoactivos, documento técnico publicado por el Banco de la República.

El Bitcoin, junto a más de 2.000 criptomonedas existentes —entre las que se encuentran Ethereum, XRP, Bitcoin Cash y Litecoin—, está hoy en un limbo jurídico, pese a ser una realidad de mercado, del cual el país aporta al menos 10.000 millones de pesos (3,02 millones de dólares) en transacciones a la semana, como ocurrió entre el cinco y el once de mayo, de acuerdo con la plataforma Coin.Dance, de un universo de al menos 138.735 millones de dólares.

Esta realidad no es menor, si se tiene en cuenta que la capitalización de mercado de Bitcoin registrada ayer es un poco más de tres veces las exportaciones colombianas del año pasado. La cifra de lo que negocian las criptomonedas es aún más increíble: 231.543 millones de dólares.

El debate sobre legalizarlas o no, con sus riesgos y virtudes, no solo se da en el país sino en el mundo, pues estos activos irrumpieron para desafiar los sistemas financieros que aún no estaban preparados y no saben a ciencia cierta los alcances de esta tecnología. Su principal característica es que no tiene “un orden” y no está centralizado en un ente rector, como para el peso es el Banco de la República.

Esto supone un riesgo para la estabilidad financiera, dado que su fluctuación no está basada en elementos predecibles o fundamentales económicas.