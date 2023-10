“La decisión de dar por terminado el proyecto de construcción del gasoducto desde Jobo hasta Medellín, así como el contrato de venta de gas a largo plazo suscrito con Empresas Públicas de Medellín, no genera riesgos al desarrollo del objeto social de la corporación ”, se lee en la respuesta de Canacol a la superintendencia.

Igualmente, se explicó que al momento de la terminación del referido contrato, el proyecto se encontraba aún en el proceso de obtención de la licencia ambiental requerida para la construcción del gasoducto, es decir, “el mismo se trataba de un proyecto a futuro, el cual a la fecha de su cancelación no estaba siquiera en construcción, y, por ende, el mismo no afecta o pone en riesgo el desarrollo de su objeto social y por ende no le genera ningún tipo de afectación a los resultados operacionales presentes de la empresa”.

Canacol agregó que seguirá desarrollando normalmente sus actividades como lo ha hecho hasta la fecha, atendiendo los diferentes contratos actualmente vigentes y en ejecución.

La empresa confirmó que esta semana Fitch Ratings realizó un cambio en la nota de riesgo de crédito y en su perspectiva.

El martes, Fitch Ratings rebajó las calificaciones de Canacol (de BB a -BB) y asignó una perspectiva de calificación negativa. “La rebaja refleja el cambio material en el perfil comercial de la compañía como resultado de la eventual reducción en sus ventas de gas contratadas, que disminuyeron del 99% (de la producción de gas) en 2023 al 50% en 2026. Esto fue como resultado de la cancelación de la construcción del gasoducto Jobo-Medellín y el contrato asociado con EPM”.