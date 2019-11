Claro presentó solicitud para participar en subasta del espectro

El próximo 12 de diciembre se realizará la subasta del espectro en el que se pondrán a disposición las bandas de 700 Mhz, 1.900 Mhz y 2.500 Mhz, un evento esperado por los principales operadores móviles y que tiene como propósito aumentar el acceso a internet de los colombianos, sobre todo quienes están en las zonas más apartadas del país.

Por ello, Claro anunció que presentó oficialmente su propuesta para participar en el proceso.

Carlos Zenteno, presidente de la empresa, afirmó que ”Claro es una empresa comprometida con el futuro de Colombia y para poder desplegar la red que permita llevar conectividad millones de colombianos, es necesario utilizar todo el espectro disponible”.

Cabe recordar que Sylvia Constaín, ministra de las TIC, afirmó que Uno de los principales retos es la subasta del espectro y afirmó que “no revelamos el precio de salida porque el objetivo es conectar a más colombianos y hacerlo bien. Este es un objetivo del Gobierno, no de las empresas”. Gurría destacó que en otros países “la subasta inicia con operadores que tienen un acceso limitado o que no tienen bandas bajas para que el que tiene mayor capacidad no se aproveche de su tamaño”.