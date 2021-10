De 2,54 millones de unidades económicas que tiene Colombia, solo 8.300 exportan. Un dato que evidencia el desafío de estimular esa práctica en más empresas para ayudar a reducir la dependencia del petróleo en la canasta exportadora, cuyo peso es de casi 50% y superar el techo de los US$50.000 millones por ventas de esta clase, que son dos de las metas como país.

Pero, ¿por qué la mayoría no exporta? No estar interesadas en hacerlo, como aseguró 51% de las firmas en la industria y 43% en el sector servicios; considerar que su negocio no cuenta con productos exportables (13% y 23%) y no tener información sobre potenciales mercados (17% y 12%) son las razones halladas por Anif.

Para expertos, que un empresario esté bien informado y capacitado para dar el salto al exterior es sustancial para alejar mitos y perder el miedo. Entre lo que consideran clave están los términos de negociación empresarial para exportar, que se conocen como incoterms.

"Son las reglas de negociación internacional de compraventa de mercancías creadas por la Cámara de Comercio Internacional (ICC), en virtud de las cuales se establecen las responsabilidades relacionadas con la transmisión de riesgo, distribución de costos, entre otras obligaciones a cargo del comprador y vendedor", explica María Paula Sánchez, directora de Aduanas y Comercio Exterior de la firma Posse Herrera Ruiz.

En otras palabras, con los incoterms las partes involucradas en un negocio de comercio exterior se reparten las obligaciones del proceso, definen las condiciones de entrega de la mercancía y hasta qué punto se hace responsable cada quién.

¿Y cuántos términos de negociación existen? Luz Adriana Henao, gerente de la regional Medellín de Araújo Ibarra Consultores, recuerda que la última edición de reglas Incoterms expedida por la CCI es de 2020 y cuenta con 11 términos divididos en dos bloques estratégicos según el medio de transporte que se requiera utilizar; reglas para cualquier medio o medios de transporte y reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores.