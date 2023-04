La noticia fue revelada por uno de los socios que participa en el proyecto, que es Sintana Energy Inc, compañía que recibió una notificación por parte de Exxon Mobil Corporation sobre el retiro de un acuerdo de operación conjunta (JOA) con Patriot Energy Oil and Gas Inc, una subsidiaria de Sintana. La medida será efectiva a partir del 31 de mayo de 2023.

Así mismo, ExxonMobil también informó que tiene la intención de rescindir un contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) luego de obtener las aprobaciones correspondientes del Estado colombiano.

Tanto el contrato de operación conjunta, como el de la ANH, se relacionan con el bloque VMM-37, una propiedad de 43.158 acres en la cuenca del Valle del Magdalena Medio de Colombia.

“Estamos decepcionados de que nuestro socio VMM-37 durante más de una década, ExxonMobil, haya optado voluntariamente por retirarse tanto del acuerdo de operación conjunta como del contrato. Trabajamos con asesores para ayudar a abordar este cambio inesperado”, señaló Doug Manner, director ejecutivo de Sintana.

Cabe recordar que en junio de 2021 ExxonMobil y la ANH firmaron un contrato especial para la realización de proyectos de investigación integral PPII, y que se denominó ‘Platero’. Este proyecto de investigación ubicado en la jurisdicción del municipio de Puerto Wilches (Santander) tiene proyectada una inversión de US$53 millones.