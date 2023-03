“En medio de esta crisis, hay que dejar claro que nuestro sistema financiero es el más regulado de América Latina”: presidente de Bancolombia

“El 2023 sí nos genera retos, pero creo que nosotros tenemos que mirar este año, no con pesimismo, sino entender sus dinámicas y sus circunstancias. Va a haber un crecimiento económico menor, venimos de unos crecimientos muy altos, pero va a haber crecimiento, según la información que tenemos y lo que proyecta el Banco de la República, será un crecimiento del 1% o un poco menos, pero es crecimiento y eso es importante. Creo que hay oportunidades y dinámicas, pero tenemos que ser conscientes de que esa actividad económica menor también tiene unos efectos, entonces hay que mirarlo con entendimiento, calculando los riesgos y gestionándolos. Desde el punto de vista del banco, lo tenemos claro: esa dinámica económica va a tener como efecto un menor crecimiento de la cartera, pero también vemos que hay grandes oportunidades”.

“Estamos muy contentos de llegar a esta Asamblea con unos resultados muy positivos. Quiero empezar por algo que a mí me llena de satisfacción y es la dinámica que tuvo el banco durante el año 2022, un año en el que se han acercado a Bancolombia muchos más clientes que han llegado buscando nuestros servicios financieros. Hoy en el banco directamente tenemos cerca de 18 millones de clientes, más Nequi que nos puede sumar algo que nos lleva como a 23 millones de clientes en total. Eso para nosotros es una satisfacción enorme que se traduce en una utilidad de 6,8 billones de pesos durante el año pasado”.

“Estas son unas reducciones que están muy focalizadas en unos grupos de población que son más vulnerables y lo que queremos es darles herramientas para poder gestionar mejor su dinero, que unido con ese indicador de bienestar financiero que mencionaba y unas menores tasas puedan mejorar sus finanzas. Entonces, fíjate que es focalizado en grupos de poblaciones más vulnerables que lo que busca es que gestionen mejor su dinero, no que haya una explosión de consumo, que sería lo que podría generar una mayor inflación”.

¿Y esa reducción de tasas no hace que aumente la inflación, que es precisamente lo que se está buscando con el aumento de la tasa de intervención del Banco de la República?

“Vemos un gobierno que llega con una visión de hacer unos cambios, de generar unas dinámicas de evolución que creo que tienen sustento. Es claro que en Colombia necesitamos evolucionar en ciertos temas que debemos solucionar, entonces ahí veo una dinámica, pienso que puede haber conversación y diálogo sobre la forma que se quieren solucionar esos problemas y eso es positivo. Creo que con el gobierno compartimos la visión acerca de que la situación de algunas personas que pueden ser más vulnerables a esas altas tasas de interés requiere una gestión, no estamos hablando de toda la economía, sino de ciertos grupos que requieren mayor flexibilidad y unas tasas menores para poder manejar sus gastos y su situación financiera. Yo creo que ahí coincidimos con el gobierno en esa visión”.

“Hay que entender que lo que pasa con esos bancos son situaciones muy particulares y específicas de esas entidades. De hecho, la situación del Silicon Valley Bank y del Credit Suisse son completamente distintas, el Credit Suisse venía en un proceso de reestructuración ya desde hace año y medio, lo que pasa es que con fluyen en el tiempo y eso ha generado una incertidumbre, que es lo que ha hecho que algunos inversionistas digan: ‘yo no entiendo muy bien qué es lo que está pasando y por ahora no quiero estar’. Pero en el caso nuestro, en Bancolombia, tenemos unos resultados que son muy positivos, tenemos una liquidez, y nos hemos fortalecido desde el punto de vista patrimonial. Nosotros tenemos una regulación en Colombia que es de las mejores de Latinoamérica, que los bancos cumplimos en exceso. Así que es un efecto global, que los inversionistas están un poco esperando a ver qué sucede, pero que está muy focalizado en unas entidades que son muy distintas a lo que somos las entidades en nuestro país”.

“No ha habido un cambio sustancial. El indicador de mora venía mejorando de manera repetida durante todo el año pasado y ahora lo que vemos es que esto ya no está mejorando, sino que puede haber un pequeño repunte, pero todavía no se ve un efecto muy importante. Lo que sí es claro que, dadas las circunstancias, sí va a haber un mayor deterioro del que veníamos presentando”.

Pero usted se refiere a las entidades financieras grandes, pero también han entrado al mercado colombiano varias fintech con unas propuestas novedosas y distintas a lo que conocemos tradicionalmente. ¿Cree que en ese sentido podría haber algún riesgo para el país?

“No, yo no lo creo. Esas fuentes que han llegado entran con una propuesta de valor particular, sobre todo de crédito, y han agregado oportunidades y opciones al mercado. Ellos han tenido unas circunstancias que les han cambiado incluso desde antes, porque tenían un apalancamiento muy amplio de fondos de inversión, esos fondos han ido cambiando y hoy esas fuentes están muy dedicadas a gestionar su desarrollo de producto, pero yo no veo ahí ningún riesgo para el mercado colombiano”.

¿Y usted cree que esta era una crisis que podía preverse? Los análisis luego de que empezó la crisis son claros en explicar que llegaron a este punto por la inadecuada distribución de los depósitos de los clientes en inversiones en tasa fija, que se vieron afectadas por el aumento de las tasas de interés, ¿por qué no se había planteado que una cosa así podía ocurrir?

“Siempre mirar hacia atrás es muy fácil, pero sí hay unas gestiones de riesgo básicas que no se han hecho en esos casos. Hay cosas que llaman la atención, por ejemplo, ya ha aparecido la información de que el Silicon Valley Bank no tenía un vicepresidente de riesgo en propiedad, era un encargado. Eso es lo que hace precisamente el área de riesgos, entender dónde hay riesgos cuando se invierte y hacer cambios de tasas de interés cuando se invierte a largo plazo. Ese es el tipo de gestiones que hace una entidad de manera clara y centrada. Así que por eso considero que es un tema puntual, que sí manifiesta algunas falencias en gestión de riesgo, que en nuestro caso, con la supervisión que tenemos y con la gestión que hacemos, no se existen”.

¿Cómo el balance de las inversiones que hace Bancolombia? Porque aquí también teníamos hace 10 o 12 meses unas tasas de interés muy bajitas para las inversiones de renta fija.

“Nuestro negocio principal es el negocio de prestar dinero. Nosotros no tenemos un negocio de invertir en papeles de largo plazo, o sea, gestionamos inversiones para nuestros clientes y para gestionar nuestra liquidez, pero no hay un negocio asociado a lo que se conoce como una inversión en cuenta propia en esos títulos. Nosotros solo invertimos en ese tipo de papeles como una gestión proactiva de negocio, por lo tanto, nuestras inversiones son para gestionar la liquidez, lo hacemos a corto plazo, y no tenemos un negocio asociado a esa especulación en títulos de largo plazo”.

Con estas condiciones de tasas de interés, la gente se ha sentido muy interesada por las inversiones de renta fija. ¿Cómo va ampliando Bancolombia su portafolio en este sentido?

“Desde las inversiones es muy interesante que la moneda normalmente tiene dos caras. Las tasas de interés suben para los créditos, pero también mejoran para los ahorradores y el CDT se ha vuelto un instrumento muy importante de inversión a mediano y largo plazo. Nosotros desarrollamos los CDT virtuales que se pueden abrir desde la app o desde la página web del banco. Puedes invertir a 3, 6 o 18 meses con unas tasas preferenciales. Este producto ha tenido muy buena dinámica y es una captación que nos ha crecido muy bien. Los ahorradores que tienen liquidez han podido aprovechar unas oportunidades de tasas de interés muy buenas”.

Vienen dos reformas muy importantes que el gobierno presentó esta semana y yo quisiera que arrancáramos por la pensional. ¿Cómo ve esa reforma y existe algún riesgo para el sistema financiero con la salida de tantos recursos de los fondos de pensiones?

“Es loable el propósito de que más colombianos accedan a una pensión. Creo que es un tema que a los colombianos nos debe ocupar, pero hay unos efectos que yo los llamaría colaterales, que hay que tener muy en cuenta y es el mercado de capitales de Colombia, que necesita inversionistas de largo plazo y los inversionistas por excelencia de largo plazo en el mercado de capitales son los fondos de pensiones. Por lo tanto, esa necesidad de que más personas accedan a una pensión y que haya unas condiciones adecuadas para pensionarse tiene que estar compaginada con estos actores en el mercado. ¿Entonces, como encontrar ese balance? Ahí es donde entran las conversaciones sobre cuál es el límite para el pilar contributivo en el régimen público, si es de tres salarios mínimos, dos o de uno y medio, porque eso les da un papel distinto a los fondos de pensiones”.

También conocimos la reforma laboral ¿cómo puede impactar a Bancolombia y cómo la ve a nivel país?

“Otra vez creo que el gobierno tiene claro un propósito de mejorar unas condiciones laborales para las personas en el país. Yo creo que aquí hay dos propósitos que tenemos que tener muy en cuenta: cómo los trabajadores actuales tienen unas condiciones que sean adecuadas, pero también cómo minimizamos la informalidad, y yo esa parte de la reforma no la veo todavía. Espero que en el Congreso se incorporen muchos más elementos acerca de cómo hacemos que más personas que hoy están en la informalidad puedan entrar a la formalidad. Quiero ser claro, cuando a algunos de los trabajadores de plataformas tecnológicas les dan una cobertura de prestaciones sociales, están entrando a la formalidad, lo que creo que es positivo. Así que el sistema está bien, pero hay que tener en cuenta balancear cómo se les entregan a los trabajadores unas condiciones adecuadas, pero también cómo no nos elevan de manera exagerada los costos de las empresas. Celebro que haya habido unas mesas tripartitas en que estaban el gobierno, los empresarios, los sindicatos y los empleados conversando, llegando a acuerdos, sabemos que hay unos asuntos a los que no se llegó a concertación y que van a ser discutidos en el Congreso y yo espero que el Congreso involucre esos elementos adicionales, que se gestione mejor la informalidad y se defina cómo se le dan unas condiciones mejores a los trabajadores sin que aumenten de manera exagerada los costos de las empresas, porque en este momento ese aumento de costos puede tener unos impactos complicados para toda la economía”