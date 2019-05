Este es el camino hacia la élite de los emprendedores

“En este proceso, que puede llevar hasta un año, de las 500 startup, seleccionamos entre cinco y siete. Estos emprendimientos tienen acceso a servicios de crecimiento. Endeavor no es una aceleradora, somos una red global que tiene la oferta de capital, comercio, entre otros. Además, hay una red de 3.500 mentores a nivel global que brindan asesoría desde distintos frentes”.

¿Cuáles son esos casos de éxito local para resaltar?

“Hay 48 compañías que hacen parte de la red. Dentro de estas están Rappi, Platzi , Sístole, Bodytech, Mesfix, Agua Bendita. En los diferentes sectores son líderes y reconocidas por crecer exponencialmente”.

También funcionan bajo una lógica colaborativa...

“Una vez los emprendimientos se fortalecen se convierten en apoyo para los que nacen. Más del 50 % de nuestros inversionistas invierten en otros proyectos. En los últimos tres años estos han destinado 10 millones de dólares”.

¿Están enfocados en empresas de base tecnológica?

“Se le abren las puertas a cualquier sector. Necesitamos modelos de negocio sólidos. Sí hay una base importante de tecnológicas porque son las más escalables. Hay compañías de agro, textil, turismo. Importa que los emprendedores muestren la capacidad de crecer y ejecutar”.

¿Cómo ayudan a los emprendimientos a salir de esos cinco años que representan el valle de la muerte empresarial?

“Estamos muy enfocados en empresas que ya tienen un modelo de negocio fuerte. En el mundo, el 95 % de las compañías que arrancan no tienen éxito, pero eso no está mal. Es mejor que las empresas mueran rápido si no se tiene el brazo para seguir. Cada vez los emprendedores están enfocados más en aprender de los errores: hay sofisticación para buscar capital”.

¿Cuál es el balance en comparación con naciones pares como Perú y

Argentina?

“Colombia está bien posicionada. Rappi nos ha abierto muchas puertas, eso ha permitido que se llegue a otros límites. Hoy la mayoría de fondos están viendo a Brasil por su tamaño, pero México y Colombia están robándose la tensión. En Argentina las cosas están complicadas por la coyuntura que viven”.

Los beneficios tributarios en la ley de financiamiento y el PND ¿son suficientes?

“Eso todavía está por verse. Se habla de economía naranja, de incentivos, pero aún falta mucho en términos de regulación. Encontramos que el emprendedor, en su top tres de barreras, incluye los temas fiscales, los pagos de impuestos. Hay una oportunidad importante para mejorar. Es positivo que el Gobierno pusiera al emprendimiento como pilar fundamental, hay que esperar” .