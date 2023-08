El gremio de las EPS planteó una serie de aspectos que servirían de base para adelantar los diálogos con el Gobierno, pues considera que la sostenibilidad financiera del sistema de salud es una conversación de interés nacional, que compromete a todos los actores del sector y no se limita a una coyuntura particular de este año.

“Con relación a los Presupuestos Máximos (PM), los años 2022 y 2023 han visto una reducción sustancial de estos recursos. Para 2022, el Ministerio de Salud dejó de ejecutar $313.000 millones y para 2023 los recursos se agotaron a mitad de año. No se siguió el principio de anualidad, planeación e integralidad. A la fecha no se han girado los PM de julio y agosto, ni los ajustes de PM de 2022”, añadió Acemi.

La Asociación insistió en que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no es suficiente para cubrir el gasto en salud . En 2022, por ejemplo, de cada $100 destinados a las EPS, estas gastaron $102,5 para atender la salud de sus usuarios. Esto se explica en parte, porque el cálculo de la UPC se hace con valores atrasados al menos 2 años.

Igualmente, se llamó la atención sobre la implementación del giro directo para los servicios y tecnologías cubiertos por los PM.

“Es positivo el reconocimiento por parte del Gobierno de la necesidad de abordar ambos asuntos de manera específica: El análisis y conciliación de lo No PBS mediante mesas técnicas de las EPS con la Adres y un espacio de discusión técnico alrededor de la suficiencia de la UPC. No basta con que el giro sea anticipado si los recursos no son suficientes para atender las necesidades de la población”, agregó Acemi.

Ante la complejidad y sofisticación del sistema de salud, el gremio abogó por la importancia de reconocer el aporte de cada uno de sus actores, trabajar articuladamente y evitar una crisis con enorme afectación para los usuarios.