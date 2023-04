“Sin perjuicio de compartir la posición adoptada por la Aerocivil, en tanto que la entidad dispuso condicionamientos a la transacción , JetSMART presentó el recurso en mención, en el entendido de que dichos condicionamientos no mitigan a cabalidad los perjuicios que la integración de Avianca y Viva Air puede suponer para el mercado y en especial para los nuevos operadores entrantes”, resalta la nota de la compañía aérea.

“Latam Airlines Colombia considera que todavía en el condicionamiento de slots (turnos de despegue y aterrizaje) en el Aeropuerto El Dorado se requiere definir algunos criterios y elementos de tal forma que no se generen ineficiencias en su uso, que pudieran reducir la eficacia de esta medida como remedio a los efectos anticompetitivos de la integración”, resalta un comunicado de la compañía aérea.

Latam subraya en la nota que a pesar de la suspensión de operaciones de Viva Air desde hace más de un mes, esta compañía aún no ha devuelto formalmente los slots del Aeropuerto El Dorado a la autoridad aeronáutica. “En este sentido a la fecha no ha habido reasignación de slots estructurales a otros operadores aéreos”, afirmó.

Cabe recordar que, además de JetSMART y Latam, las compañías aéreas Wingo y Aerolíneas Argentinas, se presentaron también como terceras interesadas en el proceso y manifestaron varias inquietudes a la Aerocivil que pondrían en vilo la integración de Avianca y Viva o, por el contrario, llevarían a que se materializara con bastantes cambios.