Evangelizadores para la economía naranja

La Fundación espera formar 300 personas, de los 32 departamentos, que realicen en un año al menos 10 conferencias para replicar el mensaje en 120.000 personas, sobre la potencialidad de la economía naranja, la inscripción para ser parte del proyecto está abierta hasta el lunes 26 de agosto; no obstante, habrá espacio para 1.200 asistentes.

No se trata de una cuestión de género ni de área del conocimiento, explicó Juan Verde , presidente de la ALF, realmente lo que se busca son líderes que puedan ejercer un cambio, a través del desarrollo de actividades que “permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales cuyo valor está determinado en su contenido de propiedad intelectual”, según la definición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a cierre de 2018 esta actividad económica representaba 1,8 % del Producto Interno Bruto del país. La producción significó 23,4 billones de pesos, el consumo intermedio se valoró en 9,7 billones de pesos, y un valor agregado bruto que alcanzó los 13,6 billones de pesos.

¿Por qué la economía naranja es una oportunidad de negocios? De acuerdo con Verde, hay dos motivos: “ya ha demostrado ser en las economías avanzadas una gran fuente de desarrollo económico, generación de empleo y riqueza. En segundo lugar, porque no hay ningún otro país en el mundo que esté desarrollando una estrategia nacional de economía creativa, como Colombia”.

Así, dijo el presidente de la Fundación, la economía creativa no es única de las start up, sino también de las empresas tradicionales que dan un viraje a su negocio; pero lo más relevante es no politizar el concepto que en últimas aporta al crecimiento económico.

“La gran oportunidad de innovar es identificar formas de hacer lo mismo que se hacía antes de una manera eficaz o más eficiente, o con menos dinero. Y ese tipo de innovación es aquí en la economía creativa, porque esta se desarrolla con las ideas”, afirmó Verde (ver Para saber más).

Al final, lo que el Gobierno Nacional espera es generar 2.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años solo por la Cuarta Revolución Industrial que se relaciona directamente con la creatividad.