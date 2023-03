“No usemos la palabra monopolio”: CEO de Avianca sobre integración con Viva

Adrian Neuhauser también señaló que los competidores no han lanzado propuestas concretas para operar con Viva.

“Está bien —añadió— entendemos la preocupación, entendemos que hay un tema de concentración, entendemos que las autoridades tienen que hacer su trabajo, pero no usemos la palabra monopolio, porque es una palabra muy fácil de lanzar y que se aplica poco a la situación de la que estamos hablando”.

Así mismo, argumentó que la crisis de Viva Air ya se había anticipado: “ Es una crisis que nosotros anunciamos hace siete meses (...) nosotros vimos que Viva estaba débil e hizo una búsqueda de capital, búsqueda en la que, como sabemos, Avianca participó , tomó derechos económicos, no derechos políticos y seguimos compitiendo”.

Igualmente, afirmó que los competidores ya están tomando los aviones que Viva tenía en arriendo y están contratando fuerza laboral que hasta hace poco trabajó para la aerolínea de bajo costo, cuyos vuelos se suspendieron desde el pasado 27 de febrero.

“Si pasa el tiempo, se va a discutir sobre una empresa que ya no tiene empleados y ya no tiene aviones, y en ese momento, por más voluntad que haya de las partes, la solución ya no va a existir”, concluyó el CEO de Avianca.