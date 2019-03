Ojo, On Vacation está en la mira por infracciones al consumidor

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Tour Vacation Hoteles Azul conocida como On Vacation por violaciones al estatuto del consumidor.

De acuerdo con el ente regulador, las piezas publicitarias en las que se encontraron conductas como no especificar la duración del plan; no indicar los medios de transporte que incluyen el plan o paquete de servicios turísticos, no establecer la información mínima de la propaganda comercial con incentivos, la utilización de imágenes de referencia que pueden no corresponder al servicio ofrecido.

Además, la SIC sostiene que la compañía no tiene un enlace para que los consumidores puedan radicar Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) en la página web a través de la cual realiza operaciones mercantiles, y tampoco se encuentra un enlace visible que permita al consumidor ingresar a la página de la autoridad de protección al consumidor en Colombia y así como incluye de penalidades que superan el porcentaje máximo establecido por la no utilización de los servicios pactados.

En caso de encontrarse probados los cargos imputados, se podrían imponer multas hasta por (2.000) salarios mínimos legales vigentes, es decir, 1.656 millones de pesos. Contra esta decisión no procede recurso alguno.