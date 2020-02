Pactos por el crecimiento gustan, pero no del todo

Mientras esperan que esta iniciativa entre industriales y el Gobierno dé frutos, otros ciudadanos reclaman más medidas que permitan resolver su situación de desempleo. Es el caso de Julián Toro, electricista, que ajustó siete meses en la búsqueda de un empleo en el sector de la construcción.

“Nunca me había visto en esta situación. El tiempo máximo que me había demorado para volver a conseguir trabajo era de dos o tres meses. El problema no es que me llamen a entrevistas de trabajo, sino que ni siquiera hay ofertas”, contó Toro, que comparte esta angustia con 2,6 millones de personas en Colombia.

Alberto Orgulloso, director de la Escuela Nacional Sindical, dijo que el desempleo en Colombia debe considerarse un factor dramático porque sigue ampliándose la brecha de expansión entre el crecimiento de la economía y las tasas de ocupación; por lo que cuestionó el efecto de los pactos.

“Si la tasa de crecimiento no supera el 3,2 %, que es como se estima se comportará este año, las de desempleo van a seguir siendo altas durante 2020. Además, el empleo que se está generando no es de buena calidad, porque se concentra en empresas de hasta 10 trabajadores y con una duración menor a un año, en sectores donde hay una alta tasa de informalidad; como el comercio y la construcción”, explicó.

Además, señala que no se puede decir que los pactos hayan contribuido a la generación de empleo. “Por el contrario, vía normativas como la Ley de Financiamiento, se ha gravado más a los trabajadores”, indicó.