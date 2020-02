MinTIC exige pagar a Partners 42.000 millones de pesos por renunciar a un bloque de la subasta

La renuncia de Partners a uno de los bloques de la subasta del espectro le significó un monto de 42.000 millones de pesos. Así lo confirmó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Sin embargo, no se vieron afectados los otros espacios ganados por este actor que ingresa al mercado colombiano.

Tras la renuncia y la confirmación de que este bloque ya no se adjudicará a la compañía, que hace parte del fondo de inversión Novator, la firma se quedará con un bloque de 20mhz en la banda de 700MHz y dos bloques de 10MHz en la de 2.500MHz. Con esto, asume el compromiso de cubrir 674 localidades a desplegar entre el 2020 y 2021.

Durante la subasta, esta empresa había ofertado 1,74 billones de pesos por uno de los bloques de 2.500 MHz. Posteriormente, decidió renunciar a esta porción en específico. Cabe aclarar que esta cuantía era cerca de diez veces lo que se había ofrecido por bloques similares en la misma banda.

“La razón de esta decisión se debió a que, inmediatamente concluyó la subasta, el Ministerio emitió un informe del proceso de selección que mostraba inconsistencias en la oferta de Partners para la segunda secuencia del bloque 2.500MHz. Debido a dicha inconsistencia, Partners presentó al Ministerio su renuncia a este bloque específico”, señaló esta sociedad de Novator en su momento.

Una vez y se conoció la decisión del Ministerio, la Procuraduría General de la Nación envió una carta al despacho de la ministra TIC, Sylvia Constaín. La misiva advierte que el escenario que se planteó para Partners no es “el único, ni el más favorable para los intereses del Estado Colombiano”.

Con esto, el organismo señaló que “se estaría sentando un precedente de inseguridad jurídica, pues no se están respetando las reglas iniciales de la subasta”.

En su carta, el ente de control cita al viceministro Iván Mantilla, quien explicó en su momento que quienes “pongan un valor sin culpa en 2.500 y le den enviar, porque estaban logueados o autenticados y manden la oferta, una vez la enviaron tiene certificado de firma digital, ah, no era que yo no quería enviar porque es que mi asesor que se estaba durmiendo le dio enviar, yo no. El señor se comprometió a pagar tanta plata al estado colombiano”.

Previamente los competidores en la subasta habían exigido que se presentara uno de dos escenarios: que Partners tuviera que renunciar a todos los bloques adquiridos o que se le hiciera pagar la oferta de 1,74 billones de pesos.

“El impacto de esta decisión, más allá de los 1,7 billones de pesos que dejará de recibir el Estado o de la póliza que cobrará el MinTIC por 42.000 millones, afectará la inversión local y extranjera en el sector durante años, e incluso la seriedad de los procesos de adjudicación de contratación pública”, manifestó Tigo en un comunicado a penas se conoció la decisión.

Tras la consulta de EL COLOMBIANO a Claro, la compañía sostuvo que no se iba a pronunciar de momento y aún no se conoce la posición de Telefónica.

Así quedó distribuido el espectro subastado:

Claro: 1 bloque en la banda de 700 MHz y 3 bloques en la banda de 2500 MHz.

Tigo: 2 bloques en la banda de 700 MHz.

Partners: 1 bloque en la banda de 700 MHz y 2 bloques en la banda de 2500 MHz.