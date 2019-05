Central Cervecera quiere tener el 12 % del mercado

“Heineken es una de ellas. Esta planta cumple con los más altos estándares de calidad y tecnología de punta que exige producir esa marca, la cual solo se produce en Holanda, precisamente porque no hay otra planta en el mundo que cumpla los estándares necesarios”.

“El mercado antioqueño es muy importante en consumo en general de alcohol. Con relación al consumo per cápita de destilados, específicamente de cerveza, es menor frente a otras regiones del país. Cundinamarca y Boyacá son las regiones que más consumen (70 litros per cápita). En cambio, en Antioquia y el Valle hay más consumo de otras bebidas como el ron el aguardiente, entonces el consumo per capita es menor. En Antioquia, sin duda, se consume cerveza, solo que se distribuye más la torta. La apuesta es fortalecer nuestra estructura comercial, hoy tenemos una cobertura en 180.526 puntos de venta a nivel nacional. El que Postobón esté radicado en Medellín, genera una cercanía muy grande y nos enfocamos en cómo desarrollar productos para el consumidor del departamento. Antioquia es una región muy atractiva para nosotros.