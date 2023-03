“Hay que buscar puntos de acuerdo para las reformas”: presidente del Grupo Sura

“Esos resultados son fruto de un trabajo de 78 años. El llegar a ingresos por $31 billones obedece a la confianza y la reputación que esta compañía ha logrado junto a sus filiales, con sus productos y sus servicios, además de estarse adaptando al mercado. Haber contabilizado $6,5 billones más en ingresos que en 2021, prueba de que aún en entornos difíciles es posible tener éxito con visiones de largo plazo y leyendo muy bien el entorno. En cuanto a las utilidades que no se habían presentado en pesos constantes en la historia de esta compañía, pues también es el fruto de las filiales que hicieron un excelente trabajo. Tuvimos un año muy por encima de lo que estábamos esperando, con retornos superiores a los proyectados”.

Desde agosto llegó un nuevo gobierno a la Casa de Nariño, que tiene sobre la mesa un paquete de reformas, ¿qué consideración se ha hecho de lo que está planteado en la reforma a la salud?

“Ese es un proyecto que todavía está por acabarse de consolidar. Desde la EPS Sura han tenido una interlocución con el Gobierno en la que se han planteado las inquietudes sobre el proyecto, y estamos entregando documentos en los que señalamos en que se está acertando y, obviamente, sobre las dificultades. Lo más importante es que busquemos los puntos de acuerdo o en común, y coincidimos en que es necesario lograr que los estándares buenos en salud que tienen Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali lleguen al resto de las regiones, que también reconocemos que no tienen esos estándares”.

¿Como lograrlo?

“Justamente los cómo es lo que hay que desarrollar, cómo llegamos al Vichada, a Orito, Putumayo, con el mismo sistema que tenemos en Bogotá o en Medellín. Hemos desarrollado un conocimiento en materia de prevención, de gestión del riesgo de la salud, en materia de coberturas y procesos, pues la EPS Sura contabiliza 50 millones de atenciones al año y ese conocimiento es el que le tenemos que aportar al Gobierno para decirle que analice esa reforma a la salud con base en ese conocimiento, y que debe hacerse de manera pertinente y sostenible”.

Una EPS como Sura que está muy bien calificada, con indicadores estables, que ha tenido que recibir afiliados de otras entidades que se han liquidado, y que aguantó una pandemia, ¿es capaz de resistir cualquier reforma?

“No. Claramente el punto que tenemos es que seguimos siendo defensores en el buen sentido de la palabra, no a ultranza, del sistema de aseguramiento. Siempre hemos dicho que en la medida en que miramos las EPS como aseguradoras, es en esa medida en que serán sostenibles y entregarán más salud a los colombianos. Nosotros preferimos más colombianos aliviados que hospitalizados, para eso hay un incentivo absolutamente positivo en la gestión de aseguramiento, porque es la gestión de prevención. La EPS Sura no va a resistir cualquier reforma a la salud, nosotros ahí lo que hacemos es una interlocución con el Gobierno de buscar la sostenibilidad del sistema. Como compañía vamos a mirar de acuerdo con lo que salga de la reforma, qué rol vamos a jugar. La EPS Sura el año pasado perdió $130.000 millones, pero aun así lo que nosotros estamos buscando es proteger a 5,2 millones de afiliados, darles la mejor atención”.

En el tablero de trabajo del Gobierno otra de las ideas es una reforma pensional, ¿hacia dónde se debe avanzar?

“Deberíamos avanzar en cobertura, y creo que ahí nos ponemos de acuerdo con el Gobierno. Hay que buscar puntos en común con todos, y esa es la base para generar conversaciones. Necesitamos que el 100% de los colombianos puedan acceder a la pensión, eso se llama universalidad. Lo segundo solidaridad, pero hay algo detrás que lo dejamos un poco al lado y es la formalización de este país, porque es que los sistemas son más o menos sostenibles desde el punto de vista de la formalidad. Acordémonos que, si tenemos un 50% informal, el otro 50% está subsidiando ese 50% a través de la de la misma solidaridad, que es absolutamente válida, pero no en esas proporciones”.

El 2022 estuvo marcado por un suceso particular, que fueron las ofertas públicas de adquisición del Grupo Gilinski. Recientemente, la empresa dio a conocer el resultado de un análisis que hizo la empresa Kroll, atendiendo requerimientos de ese accionista. ¿Cuál fue la conclusión de ese estudio?

“Las conclusiones fundamentales fueron que no había ningún fraude contable en la compañía. Ahí la investigación se hizo desde el 2010 hasta el presente, mirando todas las actas de las juntas directivas, de los comités de auditoría y finanzas y todos los estados de resultado. Además, que no hubo ocultamiento de los contratos con los coinversionistas (Caisse De Dépôt Et Placement Du Québec y Grupo Bolívar)”.