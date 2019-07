¿Quién le pone orden a vínculos laborales con plataformas digitales?

Mismo argumento que utiliza Rappi, empresa que al ser consultada por EL COLOMBIANO aseguró en un documento de aclaraciones que “los rappitenderos pueden conectarse y desconectarse de la aplicación cuando lo deseen. No hay ningún tipo de horario ni de periodo de conexión establecido (...) En promedio, los rappitenderos se conectan a la aplicación 14 horas por semana”.

El hecho es que la discusión gira entorno a un término: “el aprovechamiento del tiempo libre”. Bajo ese concepto es que las aplicaciones han basado la defensa del porqué no meterse a pagar parafiscales como los que salen de los aportes empresariales a la salud, pensión y riesgos laborales de un empleado.

Si bien para firmas como Uber o Rappi no se puede generar un vínculo laboral pues se trata simplemente de la oferta de un espacio para recibir dinero a disposición del tiempo que tenga el interesado, para otros sí hay conductas que demuestran que más allá de ser facilitadoras, las plataformas generan acuerdos comerciales.

El debate es delicado, pero necesario. Mientras las plataformas creen que no generan un vínculo laboral directo, los usuarios y algunos expertos lo ven con otros ojos. ¿Y por qué importa que se defina el vínculo real entre plataformas digitales y quienes las explotan comercialmente? Porque es una oportunidad real de renta.

El otro punto que no ayuda a establecer reglas de juego claras es que organismos como la OIT se han quedado sólo en recomendar que se regulen estas actividades con la idea de que quienes las usan cuenten con garantías laborales esenciales. Pero no ha sentado posición en si este tipo de opciones son en realidad actividades laborales vinculantes, o si simplemente se convierten en opciones para ganar “un dinero extra”.

Sin embargo hay quienes creen que es fundamental que organismos como la OIT tengan en cuenta la carga laboral. De acuerdo con la encuesta de ese organismo, “el 88 % de los medidos afirmó que desearía realizar, en promedio, 11,6 horas semanales más de trabajo en las plataformas. En promedio, los trabajadores realizan 24,5 horas semanales de este tipo de trabajo, de las cuales 18,6 son remuneradas y 6,2 son no remuneradas”.

Para expertos como Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, este merece párrafo aparte. “Si bien puede haber una cantidad importante de tiempo destinado a desarrollar este tipo de actividades, habría que entrar a ver cuál es la intensidad horaria”. De ahí que, según el experto, sea bueno estudiar propuestas como la de cotizar a salud y pensión por horas trabajadas y no semanas, como dicta el actual régimen.

El tema está en que según los mismo colaboradores, la relación tiempo trabajado y dinero recibido no es la mejor. “Utilizó Rappi con la idea de tener un dinero para pagar alimentación, la gasolina de la moto, y uno que otro gasto del celular. Pero si uno se pone a ver a veces no termina siendo el mejor negocio. Por bien que me vaya, puedo llegar a hacer 25.000 pesos al día, trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con un descanso al mediodía de dos horas”, aseguró Jefferson, de 22 años, y uno de los 85.000 rappitenderos activos (ver Antecedentes).

Rappi aseguró que en el esquema comercial los rappitenderos obtienen sus ingresos del valor de la entrega que varía acorde a la complejidad y esfuerzo de cada pedido (que depende de la distancia, clima, horario, día de la semana y otras variables) más las propinas que agregan los consumidores.

De ese desbalance entre ingresos y tiempo trabajado se desprende la idea de un sistema de cotizaciones mucho más flexible. El pasado 8 de julio la ministra de Trabajo, Alicia Arango, volvió a llamar la atención sobre la urgencia del cambio. “El 44 % de los trabajadores gana menos del salario mínimo, incluidos algunos de los que tienen contratos con las plataformas. Cuando un trabajador gana menos de un salario mínimo, desafortunadamente no tiene derecho a nada y esto es una problemática grave”.