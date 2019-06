Epsa opera el negocio de energía en el Tolima y duplica clientela

En las cuentas de Epsa se indicó que esta operación aumentará los ingresos, mejorará los resultados operacionales y financieros de la compañía, y le permitirá sumar 198.000 millones de pesos anuales a su ebitda consolidado (flujo operativo de caja), una vez entre en vigencia el nuevo periodo tarifario de distribución (5 años), conforme a la Resolución 015 de 2018 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (ver Informa).

Para el pago de esta adquisición Epsa colocó en el mercado local bonos ordinarios por un monto de 1,1 billones de pesos, de los cuales un porcentaje superior al 70 % fue destinado al pago a Enertolima.

“Igualmente, se realizaron operaciones de crédito puente con entidades financieras internacionales por valor de 190 millones de dólares y con la banca nacional por un monto de 200.000 millones de pesos. En el corto plazo las operaciones de crédito puente serán reemplazadas con recursos provenientes de optimizaciones del portafolio de la compañía y el apoyo de los accionistas”, indicó Epsa en el documento enviado a la Superfinanciera.

El pasado jueves Epsa perfeccionó el contrato de crédito por 190 millones de dólares con JPMorgan Chase Bank, N.A., en calidad de agente administrativo, y en el que también participan como prestamistas Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (New York Branch), Banco Santander, BNP Paribas, The Bank of Nova Scotia e Itaú Panamá.

Asimismo, se perfeccionaron contratos de crédito con Banco de Bogotá y Banco Davivienda, cada uno por valor de 100.000 millones de pesos, con un plazo de 18 meses.

Con la finalización de esta transacción, se incorporan a la planta de Epsa 259 colaboradores que desde el Tolima aportarán al desarrollo de la organización con su cultura y sus conocimientos de la industria eléctrica.

Hace un mes, cuando Celsia presentó los resultados financieros del primer trimestre de este año, el presidente de la empresa Ricardo Sierra Fernández, insistió en que “seguimos trabajando con perseverancia para consolidarnos como jugadores relevantes del sector eléctrico nacional. Los importantes movimientos con los que empezamos este 2019, dan muestra de ello”, en referencia al inicio de la operación del servicio de energía en el Tolima, meta que se concretó este fin de semana.