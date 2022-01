¿Es justo el precio que ahora ofrece Gilinski?

Una verdadera película financiera se está viviendo en Colombia a raíz de las ofertas que Jaime Gilinski está lanzado para convertirse en el accionista más fuerte de los grupos Sura y Nutresa.

Cuando muchos actores del mercado daban por concluida su intención de compra, anunció otras dos operaciones para quedarse con nuevos paquetes accionarios. Y esta vez, su propuesta aumentó el valor para tentar a quienes decidieron no venderle en las primeras instancias.

En las pasadas rondas, el banquero les había ofrecido a los tenedores de títulos un precio de US$7,71 por cada acción de Nutresa y de US$8,01 por cada papel de Sura. Sin embargo, en su segundo envión, está dispuesto a pagar US$10,48 por cada acción de la holding de alimentos, o sea, $42.265 a la tasa de cambio vigente.

Así mismo, por Sura ofrece US$9,88 ($39.846), dejando claro el apetito que tiene por ambas compañías e, intrínsecamente, por la filial más valiosa del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA): Bancolombia.

Podría inferirse que este incremento en el valor por cada título sería una respuesta a las juntas directivas de las compañías antioqueñas, que tras analizar el precio de las primeras OPA, habían determinado que era inferior en relación con el valor real de las empresas.

¿Sigue siendo bajo?

Teniendo en cuenta que el precio a pagar por cada especie subió, Daniela Triana, analista de Acciones y Valores apuntó que, en el caso de Nutresa, el monto lanzado por cada título “es bueno y se ubica por encima del valor en los libros”.

Este último valor ha sido clave en la discusión, puesto que diversos análisis han indicado que el precio de las acciones no es coherente con el valor real de las empresas del GEA.

De acuerdo con revisiones realizadas por la agencia Bloomberg, el precio por cada papel de Nutresa —en relación con el valor real— debe ser de $17.480. Así las cosas, según Triana, la reciente oferta de Gilinski por el conglomerado paisa de alimentos sí sería adecuada.

Sin embargo, “con Grupo Sura la cosa es distinta; ahí cuando hacemos el ejercicio de revisar cuánto es ese valor en libros, está alrededor de $58.300, si bien la oferta de US$9,88 se acerca, mantiene cierto rezago frente al valor real”, apuntó la especialista.

En ello coincidió Sebastián Toro, analista de Arena Alfa, quien calificó el precio ofrecido por Nutresa como “muy competitivo”, pero igualmente indicó que, con relación a Sura, el monto recientemente anunciado por Gilinski sigue siendo insuficiente.

“Sura, es una empresa que debe sumarse por partes. Es decir, hay que observar como sube el valor de las compañías que hacen parte de su portafolio, como Bancolombia, Grupo Argos y Nutresa. Entonces cuando uno ajusta los precios con base en el mercado, Sura hoy vale más de $39.000”, anotó el analista.

¿Se precipitaron los fondos?

Un informe compartido por Scotiabank, subrayó que los inversionistas que aceptaron vender todas sus acciones en las primeras OPA quedaron en una situación “difícil”.

El banco llamó la atención particularmente sobre la posición de los fondos de pensiones, cuya participación en Sura, por ejemplo, totalizaba cerca de un 17,86% —y en Nutresa rondaba 16,61%— antes de las primeras OPA.

Cabe aclarar que las acciones que tenían allí correspondían a una porción de los ahorros de sus afiliados, a quienes tienen la obligación de generarles rentabilidad.

En línea con esa responsabilidad fiduciaria, los fondos, según el documento de Scotiabank, “deben explicar su decisión de vender a múltiplos de transacción claramente bajos”.

Frente a esto, Daniela Triana comentó que “varios fondos no salieron de su participación completa, sino de un porcentaje. Esa porción que mantuvieron, seguramente, la venderán en este momento y tomarán más rendimientos”.

Igualmente, hubo pequeños accionistas que cedieron todos sus títulos en los dos primeros periodos de aceptaciones, por lo que cabe preguntarse si perdieron dinero.

“En teoría sí —respondió la analista de Acciones y Valores— sin embargo, acá también hay algo que destacar: de no haber aceptaciones en un primer momento, probablemente no hubiese una segunda OPA. Entonces se necesitaban esas aceptaciones para que Gilinski dijera: me falta una porción, edebo lanzar una nueva OPA”.

Ahora, resta esperar a que la Superintendencia Financiera apruebe las nuevas ofertas lanzadas por Gilinski, con las que pretende alcanzar una participación de hasta 30,5% en Sura y de hasta 45,98% en Nutresa .