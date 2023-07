En relación con el dato de exportaciones para mayo la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, mencionó que “de acuerdo con las cifras del DANE, las exportaciones hacia Estados Unidos presentaron una caída de 11% en los primeros cinco meses de este año al pasar de US$ 5.966,6 millones entre enero y mayo de 2022 a US$ 5.310,2 millones en el mismo periodo de 2023. La caída se explica por un retroceso del 27,3% de las ventas de petróleo y derivados que pasaron de US$ 2.764,6 millones en los primeros cinco meses de 2022 a US$ 2.009,9 millones en el mismo tiempo de este año”.

Por su parte, agregó la entidad, las exportaciones no minero energéticas han crecido 3,1% en lo corrido del año, hasta mayo, por el orden de US$ 3.300,3 millones; no obstante, el sector agrícola ha caído 9,2% por valor de US$ 1.800,8 millones y se explica por un menor dinamismo de ventas de flores por cuenta de mayores costos en la cadena productiva, altos costos en insumos y material de empaque, entre otros. También, por afectación en menores transacciones de café por caída en producción y precios por carga. La inflación sigue impactando de forma importante los sectores.

“En la Cámara Colombo Americana hemos identificado oportunidades para que el sector agroindustrial pueda crecer exportaciones en 250% hacia Estados Unidos y para ello es importante fortalecer la cadena productiva, aumentar su competitividad con mayor tecnología y con una estrecha articulación público-privada. Estas cifras hacen un llamado a una mayor coordinación entre sector público y privado para que la hoja de ruta que se adelante fomente el desarrollo del sistema productivo y se dé un mayor impulso a bienes con valor agregado y tecnología, ya que, si bien la demanda de Estados Unidos con el mundo se está desacelerando, la de productos transformados se mantienen al alza”, anotó Lacouture.

La dirigente instó a los empresarios a que las exportaciones sean una estrategia de largo plazo y con visión internacional al tiempo que se impulse la diversificación; y al Gobierno Nacional para que se brinden acciones que fomenten la internacionalización; de fortalezca la Política de Desarrollo Productivo y se envíen mensajes de certidumbre que permitan seguir atrayendo negocios y mantengan la economía a flote en un escenario global de estancamiento.