58,22 % más ganó Banco de Colombia

Así lo reportó la entidad bancaria a la Superintendendencia Financiera de Colombia. Sus utilidades netas llegaron a 936.189 millones de pesos para el segundo trimestre de este año frente a los 591.716 millones del mismo periodo del 2018.

La cartera bruta consolidada también aumentó 9,14 % en el mismo periodo al cerrar en 167,8 billones de pesos; no obstante, a través de un comunicado Bancolombia afirmó que los resultados muestran “una demanda de crédito moderada en Colombia”.

Los clientes de consumo y microcrédito fueron los que más aumentaron su endeudamiento si se tiene en cuenta que en un año, estos indicadores crecieron 26,02 % y 14,28 %, respectivamente. Y el mayor porcentaje de la cartera bruta estaba concentrada en créditos de tipo comercial, que cerró en 117,9 billones de pesos y consumo, con 35,80 billones de pesos.

Un total 826.000 millones de pesos es la deuda de quienes entraron a la lista de los que no pagan sus acreencias con el banco a tiempo. No obstante, el saldo de cartera que no ha sido honrado por los clientes alcanzó los 8,1 billones de pesos, 4,7% de la cartera bruta total reportada por la entidad bancaria .