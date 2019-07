Antes de invertir, conozca cuál es su perfil de riesgo

Existen aquellas personas a las que no les importa tener pérdidas grandes de dinero en el corto plazo, siempre y cuando sus ingresos en el largo plazo estén garantizados. Este tipo de inversionistas suelen destacarse porque apuestan tanto por sectores en vías de crecimiento, como por aquellas empresas menos reconocidas que empiezan a tener algo de renombre en un mercado. Suelen ser inversionistas a quienes no les interesa tener pérdidas por 5 millones de pesos, pues las ganancias suelen no ser inferiores a los 12 millones.